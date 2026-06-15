Cuerpo apuesta por un técnico comercial de su entorno al frente de la CNMC para retener el control los próximos seis años

El relevo puede implicar la reestructuración de áreas internas de la CNMC, especialmente en el sector energético, y tendrá impacto en sectores estratégicos como banca y telecomunicaciones.

El nuevo equipo de la CNMC deberá afrontar expedientes clave, como los relacionados con el apagón eléctrico, la regulación energética y la vigilancia de precios de carburantes.

La renovación incluye tres nuevos consejeros y requiere el visto bueno del Congreso, negociándose principalmente con partidos afines al Gobierno y excluyendo al PP.

Carlos Cuerpo apuesta por un técnico comercial de su entorno para presidir la CNMC, buscando asegurar el control del organismo durante los próximos seis años.

El mandato de seis años de Cani Fernández al frente de la CNMC se cumple este mismo martes, 16 de marzo. No debe abandonar el puesto hasta que no haya alguien propuesto por Economía y nombrado por el Gobierno, si bien fuentes cercanas al proceso aseguran que desde el departamento del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se prepara un cambio rápido.

Puede que la propuesta de Economía se lleve incluso al consejo de ministros que se celebra ese mismo día o a la semana siguiente. Desde el entorno del vicepresidente aseguran que su apuesta es nombrar a uno de los técnicos comerciales y economistas del Estado (un Teco, en el argot administrativo) de su confianza.

No obstante, necesita la aquiescencia del Ejecutivo, que no va a perder la oportunidad de poner como responsable de la CNMC para los próximos seis años a alguien fiel a su partido, para tener el mayor control posible de la institución ante un posible cambio de Gobierno, el año que viene.

La renovación incluye a tres nuevos consejeros, de un pleno de diez miembros dividido en dos salas de cinco: la de regulación y la de competencia. Los nombramientos deben ser aprobados por la Comisión de Economía del Congreso, de forma que el Gobierno busca el apoyo de sus partidos afines, más que una representación de todas las formaciones en el consejo.

El acuerdo tácito que hace años existía para que siempre estuvieran representados en la CNMC y el resto de las instituciones independientes y autónomas del Estado (AIReF, Banco de España, CNMV, etc...) está completamente roto y olvidado desde la época de Zapatero.

De hecho, es Moncloa quien parece que va a mediar para el nombramiento de los nuevos consejeros. Deben salir Josep María Salas, vinculado a ERC, y Carlos Aguilar (Podemos), ambos de la Sala de Supervisión Regulatoria, donde se dirimen, por ejemplo, los expedientes del apagón y los temas energéticos.

Junto a ellos, se debe sustituir a Pilar Sánchez Núñez, que dimitió como consejera el pasado mes de enero, seis meses antes de acabar su mandato, por cuestiones profesionales. Precisamente, fue nombrada consejera de la entidad financiera BCC-Grupo Cajamar en la junta general del pasado 7 de mayo.

Fuentes políticas consultadas conocedoras del proceso de renovación aseguran que desde el Gobierno se está negociando incluso con Junts (que ya tiene un consejero), además de con ERC y las formaciones de izquierda, para pactar los nombres de los nuevos consejeros.

El gran olvidado de todo ese proceso es el PP, a pesar de ser el partido más votado en las últimas elecciones y de la lógica política que tendría su representación en los consejos de los entes reguladores. Desde el partido aseguran que no ha habido ningún contacto sobre la CNMC, ni en la renovación de ningún otro ente regulador.

Alberto Nadal, vicesecretario de economía del PP, advierte que no es normal que "en un país avanzado, formaciones minoritarias como Bildu o ERC tengan poder de decisión en estos organismos, y el PP no". "Esto es una política deliberada para intentar prolongar el sanchismo a través de los órganos reguladores, cuando haya desaparecido", remarca.

A su entender, el resultado de esta falta de representatividad hace que todos los órganos queden dañados por sospechas de falta de independencia en sus resoluciones.

Decisiones trascendentes

La propia Cani Fernández señalaba en un acto público, una semana antes del fin de su mandato, que la persona que le suceda en la CNMC deberá tener una amplia capacidad técnica (tres veces lo repitió) y mucho sentido común.

En esa capacidad técnica se incluye el conocimiento de las normas de competencia, además de estar al tanto de lo que ocurre en todos los sectores básicos de la economía, sobre todo los regulados.

Como supervisor y regulador sobre la competencia, con potestad para abrir expedientes e imponer sanciones administrativas, la CNMC es una pieza clave en el organigrama del Estado. Marca en gran manera la relación con las grandes compañías del país del ámbito energético, telecos, audiovisual o cualquier otro servicio básico.

Una de las piezas claves que deberá caer bajo la responsabilidad del nuevo equipo de la CNMC serán los expedientes sancionadores del apagón, contra Redeia y las eléctricas, además de marcar la regulación del sector energético o vigilar los precios de los carburantes.

Fuentes cercanas a la institución aseguran que tras la renovación de la presidenta y los tres consejeros, es muy probable que haya que recomponer una parte de las direcciones del área de energía. Es un cambio clave, dado que sus responsables son fundamentales para instruir durante año y medio los expedientes del cero eléctrico total.

Tampoco hay que olvidar el papel fundamental que ha jugado en procesos de concentración como la opa de BBVA sobre Sabadell, o la regulación de las telecomunicaciones, que su todavía presidenta considera como una de las más avanzadas y completas a nivel europeo.

Esta misma semana se ha anunciado el acuerdo con el Ministerio para la Transformación Digital y los principales agentes del sector audiovisual (grupos, influencers, medios, etc...) para ordenar la calificación de programas y contenidos audiovisuales, una iniciativa destinada a reforzar la protección de los menores y mejorar la información de los usuarios.