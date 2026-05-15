Estado y CCAA tendrán que hacer ajustes y recortes de más de 23.600 millones hasta 2028 para cumplir las reglas fiscales

El Gobierno recuperará desde junio la recaudación del IVA en luz y gas tras la moderación de la inflación, sumando unos 300 millones de euros no previstos por la AIReF.

La AIReF rebaja la previsión de crecimiento del PIB al 2,2% para 2026 y advierte sobre los riesgos de no actualizar las previsiones económicas.

Las previsiones fiscales del Gobierno son cuestionadas por la AIReF, que alerta de posibles incumplimientos de la regla de gasto ya en 2026.

La AIReF estima que Estado y CCAA deberán ajustar o recortar más de 23.600 millones de euros hasta 2028 para cumplir las reglas fiscales.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha cambiado de presidenta pero no relaja sus críticas a la falta de política presupuestaria del Gobierno. La entidad, ahora presidida por Inés Olóndriz, ha cargado contra las previsiones macroeconómicas del Gobierno y ha alertado de sus inconsistencias por no haberse actualizado ante la inestabilidad generada por la guerra en Irán. Pero hay más.

La AIReF también pone en duda las previsiones fiscales del Gobierno, en términos de gasto público. De hecho avisa de que las administraciones van a tener que ejecutar recortes o ajustes por valor de 23.620 millones de euros, aproximadamente, para contener dicho gasto y poder cumplir las reglas fiscales nacionales.

Cabe recordar que los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda para estos años siguen sin aprobarse, por lo que la regla de gasto es la única norma del marco fiscal nacional operativa.

De hecho, la Autoridad denuncia el alto riesgo de que Estado y comunidades autónomas no cumplan con la regla de gasto este mismo 2026. Para ello, habría que aplicar ya ajustes por valor de un 0,5% del PIB, unos 8.425 millones de euros.

El próximo año (2027) el ajuste tendría que ser incluso mayor, de 0,6% décimas de PIB, elevándose a más de 10.000 millones de euros. Finalmente, en 2028, el ajuste sería sólo de unos 5.000 millones.

Con todo, hay que matizar que estos son los sacrificios que habría que hacer en el caso de la regla de gasto nacional.

Si lo que se aplica es la regla de gasto europea (contenida en el plan fiscal plurianual), España se salva de tener que tomar medidas en 2026. Aquí, es clave la flexibilidad europea y la cláusula de salvaguarda que permite a los Estados miembro que el incremento del gasto en defensa no entre en esta contabilidad.

Una cláusula que España pidió hace unas semanas. Con ella, el Gobierno ya habría aplicado los ajustes necesarios en términos contables europeos. Aunque, en términos reales, el exceso de gasto sigue existiendo.

De lo que no se libran las Administraciones Públicas, ya en términos europeos, es de aplicar los más de 15.000 millones de euros en ajustes o recortes en 2027 y 2028, según los cálculos de la AIReF.

Con todo, este 2026 el Gobierno ha ganado un leve espacio fiscal gracias a la inflación, por cierto. O más bien a su moderación.

La subida de precios ocasionada por la guerra de Irán se ha moderado y el Ejecutivo ha decidido retirar las rebajas del IVA en luz y en gas en junio. Esto supondrá recuperar una recaudación de unos 300 millones de euros que no están incorporados en las previsiones de la AIReF.

La Autoridad ha lanzado estos avisos en su informe de seguimiento sobre el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo 2025-2028, un texto en el que también acusa al Ejecutivo de mantener "inconsistencias" en sus previsiones macroeconómicas.

El Ejecutivo se había agarrado a la situación geopolítica y a la incertidumbre como argumento para no actualizar sus pronósticos de PIB en su última notificación para Bruselas.

Sin embargo, en las AIReF afean este movimiento. "La incertidumbre no puede ser argumento suficiente para no actualizar previsiones económicas", criticaba Esther Gordo, directora de Análisis Económico de la Autoridad. "Es más necesario que nunca hacer estas previsiones precisamente en escenarios de incertidumbre".

De hecho, la AIReF sí que hace la correspondiente actualización, y ha rebajado el crecimiento del PIB al 2,2% este 2026. Una previsión que, con todo, coincide con la que el Gobierno ha decidido mantener inalterada.

La entidad prevé que la economía se ralentice menos de lo previsto y que crezca un 2% en 2027 y un 1,9% en 2028 gracias a la aportación de la inmigración neta.

Sin embargo, la previsión es que el crecimiento del PIB acabe bajando al 1,7% en 2030 debido, entre otras cosas, al escaso avance de la productividad pese a los flujos migratorios. Todo ello sujeto a importantes riesgos a la baja, principalmente, por los "conflictos bélicos activos".

En este sentido, dentro de sus recomendaciones, la AIReF reclama al Ministerio de Hacienda articular una estrategia fiscal de medio plazo "realista y creíble" que garantice el cumplimiento coordinado del marco fiscal nacional y europeo por parte de todas las Administraciones Públicas. "Esto debe incluir la aprobación de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda de cara al inicio de los procesos presupuestarios para 2027", indica en el informe.