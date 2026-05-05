La ocupación supera los 22,1 millones en abril gracias a los 111.330 nuevos contratos de la hostelería para este verano

Las claves

Las claves Generado con IA La ocupación en España supera los 22,1 millones de personas en abril, impulsada por 111.330 nuevos contratos en hostelería para la campaña de verano. El paro registrado baja en 62.668 personas, situándose en 2.357.044 desempleados, el nivel más bajo desde junio de 2008. El empleo crece un 2,4% interanual, con más de 517.000 nuevos puestos y máximos históricos tanto en afiliados extranjeros como en autónomos. El desempleo juvenil cae a mínimos históricos, con menos de 170.000 parados menores de 25 años por primera vez.

La hostelería ha vuelto a ser la gran protagonista en la creación de empleo del mes de abril, con 111.330 contrataciones de cara al verano y la generación de 3.949 nuevos autónomos. Eso es más de la mitad de los 223.685 afiliados medios que se produjeron en ese mes, con los que se superan por primera vez la cota de los 22,1 millones.

La campaña estival empieza con 1,6 millones de empleados por cuenta ajena y 326.412 autónomos en actividades de hostelería y restauración, cerca de un 7% más que un mes antes y muy por encima del resto de sectores de gran ocupación, como la construcción, la industria o el comercio, que apenas crecen medio punto.

Esa evolución estacional de la ocupación ha permitido recortar también el número de parados inscritos en el SEPE en 62.668 personas. El paro registrado queda en 2.357.044, un nivel que sólo se logró en junio de 2008, con la burbuja inmobiliaria a punto de estallar.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el sector hostelero espera una gran afluencia de turistas este año tras los buenos resultados de la Semana Santa, al cerrar el tercer mejor mes de abril de toda la serie histórica.

Los datos marcan un aumento interanual del empleo del 2,4%, lo que supone la creación en doce meses de más de 517.000 nuevos puestos. Ese mes siempre registra una de las cotas más altas en el cómputo anual, con crecimientos en prácticamente todos los sectores de actividad.

Junto a la contratación masiva en hostelería, la construcción recuperó ritmo en abril con 9.444 afiliados más, se mantienen en poco más de un millón de ocupados y crece un 5,46% en un año. La industria manufacturera se quedó con 4.667 de incremento, apenas 0,5% frente a marzo y un 1,8% en el año.

El comercio y el transporte subieron en poco más de 12.000 y 13.000 afiliados más, respectivamente, si bien sus ratios de crecimiento mensual son más moderados que la hostelería y se quedan en torno a un punto porcentual.

El cuarto mes del año también ha sido muy positivo para el caso de los autónomos, que lograron un máximo histórico de 3,44 millones, tras crecer en 15.439 en un mes (un 0,45% más) y 42.775 en un año.

En el caso de los autónomos, las subidas en doce meses se dejan notar en actividades como las telecomunicaciones e informática, o las actividades inmobiliarias, que crecen a un ritmo anual de más del 11,6%.

El colectivo de ocupados extranjeros, en datos de la Seguridad Social, llegó a los 3,24 millones, de los que 2,73 millones están en el régimen general y 512.653 son autónomos, su nivel más alto conocido. Hay 250.939 afiliados extranjeros más que hace un año y son ya el 14,7% del empleo total.

En el mes de abril, se han registrado casi 10,5 millones de afiliadas, la cifra más alta de la serie y el 47,5% de la ocupación total. Son 250.821 más que hace un año. El empleo de los hombres también está en máximos, como 11,61 millones de afiliados, 266.371 más que en abril del año pasado.

Mejora el paro registrado

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de abril, bajó en 62.668 personas (-2,59%) en relación con el mes anterior.

En total, fueron 2.357.044 parados inscritos a finales de abril. Ese dato supone un recorte de 155.674 personas en doce meses, un 6,2% menos.

El paro registrado disminuye en todos los sectores económicos con respecto a marzo, pero sobre todo en el sector de los servicios, con 46.156 personas registradas menos (-2,62%).

El desempleo femenino se sitúa en 1.424.426 mujeres, la cifra más baja desde septiembre de 2008, al disminuir en 34.146 mujeres (-2,34%) en relación al mes de marzo. El paro mensual masculino se sitúa en 932.618 al descender en 28.522 personas (-2,97%).

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de abril en 19.284 personas (-10,20%) respecto al mes anterior. Marca su mínimo histórico, por primera vez por debajo de la barrera de las 170.000 personas jóvenes, con un total de 169.693 parados menores de 25 años.

En términos absolutos, el paro baja en todas las comunidades autónomas con Andalucía (-22.393 personas), Cataluña (-8.949 personas) y Comunidad de Madrid (-6.249 personas) en cabeza.

El número total de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1,25 millones, de los que el 43% fueron indefinidos.