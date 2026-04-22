La OCDE avisa: el sueldo bruto de los españoles sube pero los impuestos se comen la mejora y restan poder adquisitivo

Los españoles solteros y sin hijos destinan el 41,4% de su salario bruto a impuestos y cotizaciones, por encima de la media OCDE del 35,1%.

España es uno de los diez países de la OCDE donde el ingreso real tras impuestos cayó respecto a 2024.

El aumento del tipo impositivo medio personal en un 1,5% ha eliminado la mejora salarial, reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores.

El salario bruto medio en España creció un 1,2% en 2025, hasta los 32.678 euros descontando la inflación.

A pesar de que el salario bruto medio en España experimentó un crecimiento real del 1,2% en 2025 (alcanzando los 32.678 euros una vez descontada la inflación), los trabajadores españoles han perdido poder adquisitivo.

El motivo es que el tipo impositivo medio personal aumentó un 1,5%, absorbiendo por completo esta mejora salarial y situando a España en la minoría de una decena de países de la OCDE donde el ingreso real después de impuestos cayó respecto a 2024.

Así se desprende del informe anual Taxing Wages publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El estudio revela que los españoles solteros y sin hijos destinan ya el 41,4% de su salario bruto al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social.

Esta cuña fiscal supera con creces la media de los países desarrollados, que se sitúa en el 35,1%.

Con estas cifras, España se coloca en el décimo puesto de los 38 países de la organización con mayor carga fiscal sobre el trabajo.

La brecha sigue creciendo. Mientras que en la media de la OCDE la carga impositiva sobre los costes laborales subió 0,15 puntos porcentuales en el último año, en España el aumento fue del doble (0,31 puntos), impulsado principalmente por el incremento del impuesto sobre la renta.

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