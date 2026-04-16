La AIReF prevé que la economía aguante por los fondos UE, la vivienda y una inmigración "sin tensiones salariales" en 2026

El turismo se beneficiará de la inestabilidad en Oriente Próximo, aunque el encarecimiento del combustible y los vuelos podría limitar el crecimiento del sector.

Los fondos Next Generation de la UE serán fundamentales para mantener la inversión, especialmente la pública, hasta 2026, a pesar de la incertidumbre global y el menor dinamismo de las exportaciones.

La inmigración es clave para sostener el consumo y evitar subidas salariales que alimenten la inflación, contribuyendo además a la creación de más hogares que la oferta actual de viviendas.

La AIReF prevé que la economía española se mantenga gracias a los fondos europeos, la demanda de vivienda y la llegada de inmigrantes sin generar tensiones salariales importantes.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no prevé grandes cambios en el modelo de crecimiento de la economía para este año, pero sí algunos matices significativos sobre sus estimaciones anteriores.

Todo se seguirá basando en la afluencia de inmigrantes para ocupar puestos de trabajo y mantener alto el consumo doméstico y la demanda de vivienda, pero "sin tensiones salariales fuertes".

Frente a las dudas que en otras ocasiones se han planteado sobre la efectividad de los Fondos Next Generation para impulsar la inversión, esta vez se confía en la recta final de esas partidas (con pagos hasta diciembre y pendientes de recibir 26.000 millones) para aguantar la inversión.

Uno de los mensajes más contundentes de la AIReF, en la presentación del informe sobre los presupuestos de las administraciones públicas, por primera vez con Inés Olóndriz de presidenta, ha sido el rol crucial que está jugando la llegada de población extranjera.

En palabras de la directora de análisis, Esther Gordo, "la afluencia de inmigrantes sigue sorprendiendo al alza". En 2025 llegaron 560.000 inmigrantes a España y desde AIReF se espera repetir esa cifra este año, impulsada por los conflictos bélicos y por la política migratoria de EEUU.

Esa mano de obra es, a juicio de la AIReF, el sostén del consumo y un alivio salarial. Es clave para que no se dispare la inflación por salarios, en un escenario en el que la subida de la inflación a niveles del 3% va a recortar el incremento real de los salarios.

La afluencia de inmigrantes es la que, además, sostiene la creación de más de 220.000 nuevos hogares, que es más del doble de las viviendas nuevas que se logran terminar en un ejercicio al ritmo actual.

El desajuste entre oferta y demanda de vivienda, aunque sustente el consumo interno y mantenga en niveles superiores al 4% la inversión en este sector, supone uno de los problemas más graves de la economía por la elevación de los precios tanto de la compra como del alquiler.

Del lado positivo, los cálculos de la AIReF demuestran que, de los nueve puntos porcentuales que creció el PIB español entre 2022 y 2025, 3,4 puntos (más de un tercio) se corresponden con la aportación de la población extranjera y de doble nacionalidad (segunda generación).

Inversión y fondos UE

Pese a las dudas que en otras instituciones y en la propia AIReF habían suscitado los fondos europeos como dinamizadores de la formación bruta de capital, el informe de este año destaca que pueden ser el acicate que necesita la inversión, sobre todo la pública.

Esther Gordo ha aclarado en su exposición que, si bien "agosto es el último mes para cumplir hitos vinculados al plan, nosotros pensamos que a lo largo del 26 todavía es un elemento que va a sustentar el crecimiento de la economía española".

El análisis destaca el empuje que esos fondos van a dar a los activos intangibles y los productos derivados de la propiedad intelectual, si bien su peso en el total de la inversión productiva es todavía menor que el de otras partidas.

Más allá de la vivienda, la incertidumbre que genera la guerra de Irán se puede dejar notar en la inversión privada, con empresas que ya estarían paralizando compras de maquinaria o bienes de equipo ante la situación mundial.

Como detalló Esther Gordo, "pensamos que este componente, que ya venía teniendo un comportamiento moderado, se va a ver afectado de nuevo por la incertidumbre, con lo cual no planteamos una recuperación muy dinámica de la inversión en equipo".

Aun así, en las previsiones que este miércoles presentó la AIReF mejoraban en más de dos puntos, hasta el 5,4%, la inversión en bienes de equipo frente a lo que se preveía a primeros de año. Ambos datos muy por debajo del 7,4% de 2025.

Junto a ese dato, se mejora en casi un punto la formación bruta de capital en construcción y propiedad intelectual, hasta el 4,4%, que también estará por debajo del 5,2% con que cerró el año pasado.

Esa evolución vendrá marcada, además, por un menor dinamismo de las exportaciones, atacadas por los aranceles de EEUU y por el freno económico de los principales socios comerciales de España.

Sólo el turismo parece ser, de nuevo, el agraciado de las tensiones económicas en Oriente Próximo. La seguridad y la calidad de España como destino va a incrementar los flujos en detrimento de las zonas cercanas al conflicto, aunque la AIReF recuerda que el encarecimiento del combustible y de los vuelos limitará en parte este impulso.