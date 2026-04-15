La inflación tocará el 4% en 2026 por la guerra de Irán con los alimentos frescos disparados: subirán un 5,6%

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, se prevé que se mantenga en el 2,8% de media en 2026.

El encarecimiento del petróleo y los combustibles ha elevado los costes del transporte y la energía doméstica, con el gasóleo un 17,9% más caro que hace un año.

Funcas prevé que los productos frescos suban un 5,6% de media anual, mientras que los elaborados aumentarán un 2,8%.

La inflación en España podría alcanzar el 4% en 2026 debido al conflicto en Irán y el encarecimiento de los alimentos frescos.

El posible agravamiento del conflicto en Oriente Próximo amenaza con afectar el bolsillo de las familias a lo largo de todo 2026. La tensión en Irán empujará la inflación general a rondar el 4% en los próximos meses, un repunte que vendrá acompañado de un fuerte encarecimiento de los alimentos.

Los productos frescos cerrarán el año con una subida media anual del 5,6%, según advierte Funcas.

Para calcular cómo evolucionará el coste de la vida a lo largo de todo el año, el servicio de estudios ha establecido tres escenarios posibles, que dependerán directamente de las decisiones del Gobierno y de los mercados internacionales.

En su escenario central, Funcas prevé que la inflación atraviese dos fases. A corto plazo, la tensión internacional empujará los precios hasta cerca del 4% de forma inminente. No obstante, después se irán moderando, lo que permitirá que la media general de todo el año se contenga en el 3,5%.

Pero esta previsión base tiene una letra pequeña ineludible. Parte del supuesto fundamental de que el Gobierno prorrogue las actuales medidas fiscales y ayudas anticrisis hasta el mes de octubre.

Si el Ejecutivo permite que estas medidas caduquen en el mes de junio -tal y como marca el calendario oficial en este momento-, el impacto será mayor y la inflación media anual escalará hasta el 3,8%.

Más allá de la política nacional, la economía española estará a merced de los precios del petróleo, por lo que Funcas plantea dos proyecciones alternativas.

Por un lado, advierte de un escenario de riesgo. Si el precio del barril de petróleo se enquista en torno a los 102 dólares durante todo el periodo, la inflación general se mantendrá por encima del 4% casi todo el ejercicio, cerrando con una elevada media anual del 3,9%.

Por el contrario, la única vía de alivio pasaría por una relajación internacional que desinfle progresivamente esta materia prima hasta los 73 dólares a final de año. Sólo en ese caso más favorable, la economía daría un respiro, rebajando la media anual de inflación hasta el 3,1%.

El acelerón de marzo

Para entender por qué Funcas dibuja este difícil horizonte, hay que mirar a los datos recientes. En marzo, el Índice de Precios de Consumo (IPC) general registró una subida mensual del 1,2%.

Esto provocó que la tasa interanual se disparara hasta el 3,4%, lo que supone un fuerte salto de 1,1 puntos respecto al dato de febrero.

Es el mayor incremento registrado en casi cuatro años y sitúa la inflación general en su nivel más alto desde junio de 2024.

Es importante matizar que este 3,4% refleja únicamente la foto fija de un mes, mientras que las previsiones económicas se basan en la media de todo el año.

Hasta ahora, organismos como el Banco de España, la OCDE o el FMI proyectaban que la inflación media de los 12 meses de 2026 se contendría en el 3%.

Sin embargo, el fuerte tirón de marzo amenaza con desviar los cálculos. Si los carburantes y los precios estables siguen presionando al alza, la media anual se alejará de ese 3% proyectado.

En la carretera y en casa

El principal motor de esta situación es la geopolítica. El conflicto en Irán y el encarecimiento del crudo han tenido un impacto fulminante en los surtidores. A día de hoy, el gasóleo es un 17,9% más caro que hace un año y la gasolina cuesta un 4,8% más.

Según explica el INE, esta fuerte subida choca, además, con las bajadas que registraban los carburantes hace doce meses.

Como consecuencia directa de este encarecimiento de los combustibles, el coste global del transporte se disparó un 4,5% en marzo, lo que ha elevado su tasa interanual hasta el 5,3%.

Pero la factura energética no sólo aprieta en la carretera, sino también de puertas para adentro. Calentar la vivienda cuesta hoy un 22,9% más que hace un año debido al fuerte repunte interanual de los combustibles líquidos.

La despensa, a dos velocidades

A este panorama se suma el coste de la compra. En marzo, la inflación general del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas se moderó hasta situar su tasa interanual en el 2,7%, medio punto menos que el 3,2% registrado en febrero.

Sin embargo, dentro del supermercado los precios avanzan a dos velocidades.

Por un lado, los alimentos elaborados mantuvieron en marzo una tasa interanual estable del 2,3%. En este grupo, Funcas destaca la bajada mensual de precio de productos como el café, el chocolate y el queso, frente a las subidas en los aceites vegetales.

De hecho, el escenario base del organismo prevé que la media anual de estos elaborados se quede en un contenido 2,8% en 2026.

Por otro lado, aunque los alimentos no elaborados, es decir, los frescos, dieron un mínimo respiro en marzo con una bajada mensual del 0,4%, su tasa interanual se situó en el 4,8%, con básicos encarecidos como los huevos (21,2%) o las legumbres frescas (19,6%).

Además, Funcas prevé que estos productos frescos cierren 2026 con la mencionada subida media anual del 5,6%.

El "núcleo duro" de los precios

Más allá de la gasolina o la fruta, los economistas vigilan un indicador vital: la inflación subyacente, que en marzo repuntó dos décimas hasta situar su tasa interanual en el 2,9%.

La inflación subyacente mide la evolución persistente de los precios. Se calcula excluyendo del IPC general los productos más volátiles, como son la energía y los alimentos no elaborados.

Que este núcleo duro alcance el 2,9% interanual significa que el encarecimiento se está enquistando en la base de la economía.

Para todo 2026, el escenario central de Funcas prevé que esta tasa se atasque en una media anual del 2,8%.