La AIReF pide a Hacienda un ajuste de más de 10.000M en el gasto público para no disparar el déficit y ahogar la economía

La AIReF revisa a la baja el crecimiento económico previsto y alerta de riesgos adicionales si no aumentan los ingresos fiscales.

La deuda pública española seguirá cerca del 100% del PIB en 2026, a pesar de las reducciones logradas desde la pandemia.

El organismo prevé un déficit del 2,6% y una inflación del 3,2% en 2026, debido al impacto de la guerra en Irán y los gastos extraordinarios por crisis internas.

La AIReF advierte que será necesario un ajuste de más de 10.000 millones de euros en el gasto público para evitar que el déficit se dispare.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha lanzado la voz de alerta al Ministerio de Hacienda sobre una desviación de hasta seis puntos en el gasto público sobre el límite previsto de 3,5% para 2026, de forma que será necesario un ajuste de más de 10.000 millones de euros.

La mayor parte de esa desviación en las cuentas públicas se debe a los 5.300 millones que costará el decreto anticrisis hasta junio, junto a otros 4.872 millones que se van a destinar a paliar los efectos del tren de borrascas en Extremadura y Andalucía, entre otros gastos.

Las previsiones del organismo fiscalizador de las cuentas públicas auguran un déficit disparado al 2,6%, agravado por una inflación de los precios a fin de año a causa del impacto de la guerra de Irán que no bajará del 3,2%.

Esas cifras suponen, a juicio de la AIReF, que existe un alto riesgo de que España no cumpla ni con el límite de gasto nacional ni con las reglas europeas ya en 2026.

Lo único que puede salvar esa situación es un aumento de la recaudación de impuestos por encima de lo previsto.

Menos crecimiento

En un contexto de elevada incertidumbre geopolítica y económica, la AIReF presenta un nuevo escenario macroeconómico con menos crecimiento, más inflación y más déficit.

La Autoridad ha revisado a la baja una décima el crecimiento esperado en 2026, hasta el 2,3%.

No obstante, señala que la guerra en Irán introduce elevados riesgos a la baja en torno a este escenario, a pesar de que España afronta las consecuencias de este conflicto desde una posición más favorable que en el pasado por su menor dependencia de la energía de Oriente Próximo.

En este contexto, la AIReF estima que el crecimiento podría reducirse dos décimas por el aumento de los precios de la energía. Sin embargo, las medidas del Gobierno en respuesta a la crisis en Oriente Próximo compensarán de manera parcial ese efecto, con un impacto de 0,1 puntos en el promedio de 2026.

Además de la escasa exposición directa al conflicto bélico, la AIReF señala otros factores internos que contribuirán a sostener el crecimiento.

En este sentido, la institución presidida por Inés Olóndriz hace referencia a la afluencia de flujos migratorios, el comportamiento del mercado de trabajo, los fondos Next Generation EU, el ahorro de las familias y una posición financiera más saneada de hogares y empresas.

Más inflación

A la vez que revisa el crecimiento a la baja, la AIReF ha disparado su previsión de inflación. Sitúa ahora el Índice de Precios al Consumo (IPC) en el 3,2%, es decir, 1,2 puntos por encima de su previsión de enero.

La Autoridad considera que los efectos de las medidas implementadas por el Gobierno para hacer frente a la guerra de Irán son prácticamente nulos en el promedio del año al tratarse de medidas transitorias.

Más deuda y más déficit

La AIReF también ha elevado sus previsiones de déficit de 2026. Para el conjunto de las Administraciones Públicas lo sitúa ahora en el 2,6%, tras alcanzar el 2,4% el pasado ejercicio.

Esta estimación supone un incremento de seis décimas de PIB respecto a lo recogido en el informe anterior.

El aumento se explica por la adopción de medidas para paliar los efectos de las borrascas en Andalucía y Extremadura, además de por las medidas de respuesta a la guerra en Irán. Todas estas medidas tienen un coste estimado de seis décimas de PIB.

Esta situación de mayor déficit y esta décima de menor crecimiento económico lleva a la AIReF a proyectar que la deuda española se situará justo por debajo del 100% en 2026. Exactamente, en el 99,9% del PIB, solo 0,8 puntos porcentuales menos que en 2025.

El pasado ejercicio la deuda acabó en el 100,7%, lo que supone una reducción de un punto porcentual y de 23,4 puntos desde el máximo del primer trimestre de 2021.

A pesar de la reducción paulatina de la deuda sobre el PIB, y tal y como ha recordado Olóndriz, esta sigue tres puntos porcentuales por encima del nivel previo a la pandemia.

“La deuda en términos absolutos sigue creciendo y prevemos que esa evolución de la ratio deuda/PIB siga en una senda descendente, pero cada vez más moderada y muy condicionada por el marco económico”, ha añadido Olóndriz.

“En cualquier caso la deuda sigue siendo una vulnerabilidad que tiene España”, ha advertido.