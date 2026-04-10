La guerra en Irán golpea a EEUU a través de los precios: la inflación sube al 3,3% en marzo por el alza de la gasolina

Otros sectores con subidas destacadas en marzo fueron las tarifas aéreas, la ropa, el mobiliario del hogar, la educación y los vehículos nuevos.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, también subió al 2,6%, una décima más que en febrero.

El índice de precios de la gasolina aumentó un 21,2% y representó casi tres cuartas partes del incremento mensual del IPC.

La inflación en EEUU subió al 3,3% interanual en marzo, impulsada principalmente por el alza de la gasolina debido al conflicto en Irán.

La guerra en Irán impacta de lleno en el bolsillo de los estadounidenses. El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EEUU repuntó en marzo hasta el 3,3% interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024.

El incremento, de nueve décimas respecto a la tasa de febrero, era esperado por los analistas económicos, que preveían una subida impulsada por los altos precios de la gasolina debido al conflicto en Oriente Próximo.



La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, aumentó al 2,6%, una décima más que en febrero.

En comparación mensual, el IPC se incrementó seis décimas, hasta el 0,9%. En este caso, la tasa subyacente se mantuvo en el 0,2%.

Tal y como explica la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, (BLS, por sus siglas en inglés) el índice de energía subió un 10,9% en marzo respecto a febrero.

El mayor aumento, del 21,2%, lo registró el índice de la gasolina que representó casi tres cuartas partes del aumento mensual de todos los artículos.

El índice de vivienda aumentó un 0,3% en el tercer mes de 2026, mientras que el índice de los alimentos se mantuvo sin cambios.

Otros de los índices que más aumentaron en marzo fueron las tarifas aéreas, la ropa, el mobiliario del hogar, la educación y los vehículos nuevos.

En el lado opuesto, la atención médica, el cuidado personal y los automóviles y camiones usados. Fueron los índices que más disminuyeron en el tercer mes del año.

El dato de inflación será una de las claves de cara a la decisión que tome la Reserva Federal de Estados Unidos en su próxima reunión, durante el 28 y 29 de abril, en relación a los tipos de interés.

La Fed tendrá que evaluar este indicador junto a otras referencias, como los datos de desempleo y el producto interior bruto del país (PIB) para consensuar qué hace con las tasas.

En su último encuentro, el primero después de que estallase el conflicto en Oriente Próximo, el guardián del dólar se decantó por mantener las tasas de interés antes de que los indicadores macroeconómicos reflejasen el impacto de la guerra y a la espera de valorar las consecuencias del conflicto en la economía.