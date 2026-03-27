Escrivá subestima el impacto de la guerra en el PIB de España tras la mayor subida de la inflación en cuatro años

El aumento del precio del petróleo y el deterioro de las cadenas de suministro amenazan con afectar negativamente el crecimiento económico español.

Otros organismos como la OCDE y el FMI han rebajado sus estimaciones de crecimiento para España, mientras advierten sobre el impacto de la guerra y la energía.

La inflación alcanza el 3,3% en marzo, el mayor incremento mensual desde mayo de 2022, impulsada por la subida de la gasolina debido a la guerra.

El Banco de España eleva su previsión de crecimiento del PIB al 2,3% para 2024, a pesar del repunte de la inflación.

El Banco de España (BdE) ha publicado este viernes sus previsiones de crecimiento y de inflación para España siendo la única entidad de estudios que hasta la fecha ha subido sus estimaciones para el PIB.

Una situación que sorprende considerando que la gran mayoría de los organismos han rebajado un par de décimas el alza del PIB, o al menos lo han mantenido congelado, a la espera de que evolucionen los acontecimientos.

El BdE lo hace además reconociendo que la inflación se disparará, al menos hasta el 3%, generando una espiral alcista de los precios. Pero que -indica- no debería afectar considerablemente el crecimiento español.

Estas previsiones se conocen además el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), ha publicado que la inflación subió hasta el 3,3%, por la guerra.

Un punto más que en febrero y el mayor crecimiento desde mayo de 2022 para un solo mes, lo que confirma que estamos ante una crisis que -tras un mes de guerra- es al menos de dimensiones similares al shock energético de 2022 con la guerra de Ucrania.

https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20260327/escriva-subestima-impacto-guerra-pib-espana-mayor-subida-inflacion-anos/1003744186602_0.html

Del mismo modo, este viernes se ha conocido que el Euríbor se situó en el 2,532%, el valor medio mensual más alto registrado desde octubre de 2024. Hablamos del principal índice de referencia tanto en Europa como en España para calcular los intereses de las hipotecas a tipo variable.

El organismo presidido por el exministro José Luis Escrivá, eleva el crecimiento del producto interior bruto (PIB) al 2,3% para este año, una décima por encima de su estimación de diciembre, que se situaba en el 2,2%.

Según ha explicado, incorpora esta leve subida porque se incluye en sus estimaciones el efecto del paquete de medidas y ayudas lanzado por el Gobierno, que debería amortiguar los efectos más negativos.

Pero en el resto de organismos -que también ha hecho previsiones asumiendo medidas de ayudas, aunque no cuantificadas- la visión es diferente.

Por ejemplo, la OCDE publicó hace unos días sus previsiones y rebajó el PIB de España de este año del 2,2 al 2,1%. En el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI) se rebajó del 2,3 al 2,1%.

BBVA Research indica que el crecimiento de este año estará en torno al 2,4%, aunque advierten que el aumento de los precios del petróleo y del gas podría restar alrededor de dos décimas.

Por otro lado, la CEOE calcula que cada incremento del 10% en el precio del petróleo afecte de forma negativa al crecimiento del PIB en una décima. Hasta ahora el crudo se ha disparado un 40% desde el comienzo de la guerra.

Todos reconocen que -pese a que el impacto de momento será leve- hay que rebajar las previsiones del PIB por el impacto de la subida de los precios de los carburantes y los deterioros en las cadenas globales de suministro por la guerra.

Previsiones del FMI y la OCDE

Incluso hay otros analistas independientes que elevan entre un 0,5 y un punto menos el impacto de una guerra prolongada en el PIB español.

En lo que sí hay coincidencia es en los niveles de inflación. El Banco de España ha disparado su estimación de inflación media general hasta el 3% para este año. Supone una revisión al alza de 0,9 puntos frente al 2,1% calculado hace apenas tres meses.

En este sentido, OCDE y el FMI han pasado del 2,2 al 3% y BBVA del 2 al 2,9%. Es decir, que el organismo dirigido por Escrivá ha calcado las previsiones en este indicador.

Y para la CEOE, de mantenerse la guerra y las tensiones en Oriente Próximo, la inflación puede situarse en un rango comprendido entre el 3 % y el 4 % en los próximos meses, por encima de su previsión para el conjunto del año del 2,6 % de media anual.

CEOE y el INE

No obstante, lo que no parece asumir en sus previsiones el Banco de España es en la velocidad de crecimiento de la inflación.

Los datos del INE indican que en marzo el crecimiento de la inflación fue creció un punto en un solo mes, un 44% más en términos porcentuales.

Estamos ante el mayor crecimiento real desde mayo de 2022 cuando pasó del 8,7 al 10,2%, 1,5 puntos. Y la más alta en términos porcentuales desde febrero de 2021 cuando se elevó desde cero a 1,3%, un 130% más.

En definitiva, un crecimiento acelerado que invita a pensar que los efectos en el crecimiento del PIB sean al menos reseñables.