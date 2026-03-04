Cuerpo quiere volver a topar los precios energéticos y rebajar impuestos a los alimentos si el conflicto en Irán se prolonga

El Ejecutivo prepara un seguimiento detallado y no descarta reactivar el "escudo energético" y rebajas fiscales si la situación lo requiere.

El ministro advierte que el impacto en precios dependerá de la duración del conflicto y que ya se observa un alza en la energía y la logística.

Carlos Cuerpo ha señalado que se barajan medidas similares a las adoptadas tras el inicio de la guerra de Ucrania para contener la inflación.

Si el conflicto en Irán se prolonga, los hogares españoles comenzarán a notarlo gravemente en sus bolsillos. Los analistas coinciden en que, si la paralización del estrecho de Ormuz (uno de los principales pasillos comerciales del mundo) se alarga, la economía global sufrirá las consecuencias con importantes incrementos de la inflación. Por ello, Carlos Cuerpo ya maneja la idea de volver a topar los precios energéticos y rebajar impuestos a los alimentos si este extremo ocurre.

El ministro de Economía, Comercio y Empresas ha dado varias entrevistas en radios y televisiones durante la mañana de este miércoles. Y en ellas ha indicado que el Gobierno baraja la idea de recuperar las medidas que se aplicaron al inicio de la guerra en Ucrania para atenuar las subidas de precios.

Consultado por si barajaba aplicar topes de precios a la energía y a la electricidad, Cuerpo ha afirmado: "Efectivamente. Tenemos la experiencia de la respuesta que el Gobierno dio con el escudo de protección social de 2022. Hemos hecho los deberes para generar espacio fiscal y poder responder", ha indicado en la Cadena Ser.

El ministro no descarta ninguna medida si es necesario. Eso sí: "La subida de la inflación va a depender de la duración del conflicto", ha añadido. "Ya estamos viendo el incremento de los precios de la energía. Veremos su efecto en la electricidad y el impacto derivado de los incrementos de precios del transporte y la logística", ha subrayado.

Según ha explicado, el Ejecutivo va a hacer "un seguimiento pormenorizado para responder si fuera necesario, como ya hicimos cuando el shock de la guerra de Ucrania, apoyando a los trabajadores y a las empresas".

Cuerpo ha insistido en estas ideas en La Sexta y TVE. Ha afirmado que "el escudo energético" o las rebajas en el IVA de algunos alimentos están sobre la mesa. "Si es necesario, volveremos a hacerlo", ha remarcado.

Cabe recordar que en 2022 el Gobierno tomó varios tipos de medidas. Entre ellas, la puesta en marcha de un IVA al 0% en alimentos de primera necesidad (pan, leche, huevos, frutas) y la reducción al 5% para aceites y pastas, la congelación del precio de la bombona de butano, la limitación del precio del gas, descuentos en el transporte público y bonificaciones y ayudas al combustible para transportistas profesionales.

"Hay que ayudar con todas las medidas necesarias, tanto de corto plazo, si es que es necesario poner sobre la mesa medidas de apoyo a corto plazo, como de medio o largo plazo para que [las empresas] sean cada vez más resistentes a este tipo de perturbaciones", ha apuntado Cuerpo.

Por otro lado, cabe recordar que el Gobierno perdió la semana pasada una herramienta que hubiera sido fundamental para esta estrategia. El Congreso denegó la convalidación del real decreto-ley para poder topar precios de servicios y productos en situaciones de emergencia.

Sin embargo, durante sus comparecencias, Cuerpo ha afirmado que esta medida se retomará. El Consejo de Ministros ya trabaja sobre ello.