El Ecofin mete a Vietnam en su 'lista negra' de paraísos fiscales y mantiene a Panamá y Rusia
La lista se creó en diciembre de 2017 para señalar a los países y territorios que no colaboran en los esfuerzos internacionales para combatir el fraude y la evasión de impuestos.
La UE ha incluido a Vietnam y a las Islas Turcas y Caicos en su 'lista negra' de paraísos fiscales tras la revisión del Ecofin.
Fiyi, Samoa y Trinidad y Tobago han sido retirados de la lista por cumplir con las normas internacionales contra el fraude y la evasión fiscal.
Actualmente, la lista negra de la UE cuenta con 10 países y territorios, entre ellos Panamá, Rusia y las Islas Vírgenes de los EEUU.
La inclusión de Vietnam se debe a que no cumple con el intercambio de información fiscal, mientras que Turcas y Caicos no garantiza actividad económica real de las empresas registradas.
Los ministros de Economía de la Unión Europea han acordado este martes meter a Vietnam y a las Islas Turcas y Caicos -un territorio británico de ultramar situado en el Caribe- en su 'lista negra' de paraísos fiscales.
Al mismo tiempo, el Ecofin ha retirado de la lista a tres países -Fiyi, Samoa y Trinidad y Tobago- por considerar que actualmente cumplen todas las normas internacionales acordadas para combatir el fraude y la evasión de impuestos.
Tras la actualización de este martes, en la 'lista negra' figuran 10 países y territorios: Panamá, Rusia, Samoa Americana, Anguila, Guam, Palaos, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los EEUU y Vanuatu.
En la 'lista gris' de países y territorios que sí cooperan con la UE pero tienen todavía reformas pendientes para combatir la elusión fiscal figuran Marruecos, Turquía, Groenlandia, Montenegro, Jordania, Belice, Brunei, Islas Vírgenes Británicas y Eswatini.
En el caso de Vietnam, la UE ha decidido meterlo en su lista después de que la última revisión de la OCDE revelara que el país no cumple las normas internacionales que obligan a enviar información fiscal previa petición.
Por lo que se refiere a las Islas Turcas y Caicos, el Ecofin ha constatado que este territorio no cumple el requisito de que las empresas registradas desarrollen realmente allí su actividad económica y no solo tengan una sede formal.
La UE ha examinado además los avances en materia de cooperación fiscal realizados por Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes de los EEUU, pero ha llegado a la conclusión de que no son suficientes para justificar su salida de la lista.
La lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales se creó en diciembre de 2017. Forma parte de la estrategia exterior de la UE en materia de fiscalidad y tiene como objetivo fomentar la buena gobernanza en el ámbito fiscal en todo el mundo.
Se evalúa a los países y territorios a partir de un conjunto de criterios establecidos por el propio Ecofin. Estos criterios abarcan la transparencia y la equidad fiscales y la aplicación de normas internacionales concebidas para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.
La UE actualiza la lista dos veces al año: La próxima revisión está prevista para octubre de 2026.