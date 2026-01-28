El Gobierno alemán revisa a la baja sus proyecciones de crecimiento y pronostica que su PIB aumentará un 1% en 2026

Se espera que el crecimiento provenga principalmente de la inversión pública y del consumo privado, favorecido por un aumento salarial superior a la inflación.

El Gobierno alemán ha recortado sus previsiones de crecimiento para 2026 y 2027. Lo hace después de que las medidas de estímulo desplegadas no hayan tenido tanto impacto como se esperaba.

La ministra federal de Asuntos Económicos, Katherina Reiche, ha presentado este miércoles las nuevas proyecciones. En concreto, el Gobierno de Alemania estima que su PIB avanzará un 1% en 2026. En octubre pronosticaron que la expansión llegaría al 1,3%.

Para el próximo 2027, el Ejecutivo alemán espera que su Producto Interior Bruto se impulse un 1,3%, lo que supone una décima menos que el anterior pronóstico, según ha informado Europa Press.

Las medidas proteccionistas de EEUU y la creciente competencia de China en los mercados de exportación de Alemania también han contribuido a este recorte.

En cualquier caso, para Reiche "se vislumbra una recuperación económica para 2026", después de dos años de contracción en 2023 y 2024, así como de un mínimo repunte del PIB del 0,2% en 2025.

La ministra alemana añadía que, a pesar de la revisión a la baja, Berlín considera esto una señal de que el estancamiento de cinco años de la economía alemana está llegando a su fin.

En rueda de prensa, Reiche ha señalado que la razón de esta evaluación "algo cautelosa" es que el estímulo previsto de las medidas de política económica y fiscal "no se materializó con la rapidez ni la magnitud que esperábamos", aunque ha subrayado que "los datos indican ahora una recuperación significativa".

En este sentido, la titular económica espera que el impulso al crecimiento provenga principalmente de la economía nacional, especialmente de la inversión pública, así como del consumo privado y público.

En el caso del consumo privado, la ministra considera que las condiciones para una recuperación "son favorables", ya que se espera que los salarios aumentarán significativamente más que la inflación, que se anticipa pasará del 2,2% de 2025 al 2,1% en 2026.

Por otro lado, Reiche ha advertido de los profundos cambios que se están produciendo en la economía global, donde las tensiones geopolíticas y geoeconómicas, el proteccionismo y el uso estratégico de los recursos como herramienta para la política de poder han cobrado importancia, mientras que las instituciones y regulaciones multilaterales se enfrentan a desafíos cada vez mayores.

"La economía alemana, profundamente integrada en las cadenas de valor internacionales, se ve particularmente afectada por esto", ha advertido en referencia al impacto sobre el comercio de los aranceles estadounidenses.

Estas tasas están frenando las exportaciones germanas a uno de sus principales mercados, al tiempo que China se perfila cada vez más como competidor a nivel mundial.

"Si bien todos los grandes países industrializados se ven afectados por la estrategia exportadora de China, Alemania se ve afectada de forma muy particular", ha comentado Reiche.

La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó ligeramente al alza sus proyecciones de crecimiento para la economía germana que ahora espera que crecerá un 1,1% en 2026, dos décimas más que en octubre, y mantener estable en el 1,5% la previsión del próximo año