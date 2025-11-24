EEUU exige a la UE que afloje las reglas para las 'big tech' como condición previa a recortar los aranceles al acero

Las negociaciones comerciales también incluyen la petición europea de reducir aranceles a productos como el aceite de oliva y bebidas, pero EEUU condiciona cualquier avance a que la UE elimine las tasas a todos los productos industriales norteamericanos.

El secretario de Comercio de EEUU argumenta que la normativa europea afecta principalmente a empresas estadounidenses y dificulta su actividad, mientras que la UE insiste en que solo busca regular el mercado digital dentro de su jurisdicción.

La UE rechaza la demanda estadounidense, defendiendo que su legislación digital no es discriminatoria ni dirigida específicamente a empresas de Estados Unidos, y afirma que su normativa digital soberana no está sujeta a negociación.

Estados Unidos exige a la Unión Europea que relaje o derogue sus normas digitales, como la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, y cierre sin sanciones los expedientes abiertos contra plataformas estadounidenses como condición para rebajar aranceles al acero y aluminio.

Los representantes comerciales de Estados Unidos han exigido este lunes a la Unión Europea que derogue o, como mínimo, relaje sus normas para poner coto a las grandes plataformas digitales -en referencia a la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales- y cierre sin multas los expedientes sancionadores abiertos contra compañías norteamericanas.

Esta es la condición previa que pone Washington para empezar a discutir con Bruselas una rebaja de los aranceles del 50% que Donald Trump ha impuesto al acero y al aluminio europeos. Alega que la normativa comunitaria discrimina de forma injusta a los gigantes tecnológicos estadounidenses.

De momento, los europeos se mantienen firmes en su rechazo a estas demandas de Trump. Alegan que la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales no son discriminatorias ni están dirigidas específicamente contra las plataformas norteamericanas.

"El acero y lo digital son temas independientes. El acero siempre ha formado parte de las discusiones con Estados Unidos. Nuestra legislación digital soberana no está sujeta a negociación", han explicado fuentes comunitarias.

El nuevo choque entre Bruselas y Washington se ha producido durante la reunión de ministros de Comercio de los 27 celebrada este lunes, a la que han asistido de forma presencial el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, y el Representante Comercial de Trump, Jamieson Greer.

"Nuestra sugerencia a la UE y a sus ministros de Comercio es que examinen seriamente sus normas digitales: no que las eliminen, pero que encuentren un planteamiento equilibrado que funcione para nosotros", ha dicho Lutnick al término del encuentro.

"Si logran ese enfoque equilibrado, y creo que pueden hacerlo, entonces abordaremos conjuntamente los problemas del acero y el aluminio", ha agregado.

"Estos dos asuntos son los más importantes de cara al futuro. El comercio digital y encontrar ese equilibrio generarán muchísima inversión en Europa. Y ahora mismo Europa está perdiendo esa inversión. Si aciertan, la escala de inversión digital será enorme, como estamos viendo en Estados Unidos", sostiene el secretario de Comercio.

"Espero que la UE tenga en cuenta estas recomendaciones, resuelva los casos pendientes y establezca un marco con el que nos sintamos cómodos. Una vez fijado ese marco y resueltos esos casos antiguos (de expedientes sancionadores contra plataformas de EEUU), podremos abordar el acero y el aluminio", ha insistido.

"EEUU ha tenido preocupaciones importantes durante años sobre la Ley de Mercados Digitales y normativas similares en la UE. Muchas veces los umbrales se fijan de tal manera que prácticamente solo afectan a empresas estadounidenses", se ha quejado por su parte el Representante Comercial Greer.

"A veces la aplicación es bastante agresiva. Cumplir con la ley puede resultar complicado. A veces las empresas sienten que las reglas cambian sobre la marcha. Las multas pueden ser muy grandes", alega.

"Sabemos que estas leyes son importantes para la UE y que están intentando regular dentro de su jurisdicción. Solo queremos asegurarnos de que nuestras empresas, que tienen modelos globales, no vean afectados sus ingresos globales", ha zanjado.

El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, les ha contestado que la legislación digital de la UE "no es discriminatoria ni está dirigida contra las empresas estadounidenses". "Simplemente necesitamos dar más explicaciones al respecto, y nos involucraremos en ese proceso", ha agregado.

La reunión de los ministros de Comercio de los 27 con los representantes comerciales de EEUU tampoco ha servido para ampliar la lista de productos a los que se podría aplicar un arancel inferior al 15%, que es el recargo general previsto en el acuerdo firmado en julio en Escocia por Trump con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Los europeos quieren que EEUU aplique aranceles inferiores o incluso cero a productos como el vino, las bebidas espirituosas o el aceite de oliva, una de las reivindicaciones de España.

De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que las dos prioridades para el Gobierno en la negociación con EEUU son precisamente rebajar los aranceles al acero y lograr una tasa cero para el aceite de oliva, algo que ve factible porque el propio Trump ha empezado a eliminar los recargos a productos alimenticios.

Pero los negociadores de Trump han dicho que no darán ningún paso en ese sentido hasta que la UE apruebe rebajar a cero las tasas a todos los productos industriales norteamericanos, una medida que todavía está en trámite parlamentario.