El irlandés Paschal Donohoe abandona la presidencia del Eurogrupo para convertirse en número 2 del Banco Mundial

El irlandés Paschal Donohoe (Dublín, 52 años) abandonará de forma inminente su cargo como ministro de Finanzas y la presidencia del Eurogrupo, el foro que reúne a los ministros de Economía de la eurozona, para convertirse en el número dos del Banco Mundial.

Donohoe ya ha informado al primer ministro irlandés, Micheál Martin, de que le han ofrecido el cargo de director gerente del Banco Mundial y lo ha aceptado, según ha informado el periódico Irish Times.

El directorio del Banco Mundial, el mayor banco de desarrollo del mundo, aprobó su nombramiento el lunes por la noche. El irlandés deja su puesto de ministro de Finanzas este mismo martes y su escaño a lo largo de la semana.

La marcha de Donohoe se produce cuando apenas han transcurrido cuatro meses desde su reelección para un tercer mandato de dos años y medio como presidente del Eurogrupo, cargo que ocupa desde julio de 2020.

Su renovación se produjo después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, retirara su candidatura en el último minuto tras constatar que no había logrado reunir apoyos suficientes.

El español desafió a Donohoe con una campaña en la que prometía devolver al Eurogrupo el protagonismo perdido que había tenido en la gestión de la crisis de deuda. Sin embargo, el Partido Popular Europeo (PPE) apoyó sin fisuras la reelección del irlandés, que pertenece a esta familia política.

La salida de Donohoe deja de nuevo libre el cargo de presidente del Eurogrupo, al que también optaron sin éxito en el pasado Luis de Guindos y Nadia Calviño. Desde el ministerio de Economía no han sabido confirmar a este periódico si el ministro Cuerpo está o no interesado en volver a presentar su candidatura.

La presidencia del Eurogrupo se decide por mayoría simple. Es decir, el ganador necesita al menos 11 votos entre los 20 ministros miembros. La próxima reunión de ministros de Finanzas de la zona euro está programada para el 12 de diciembre.

La tarea del presidente consiste en dirigir las reuniones mensuales del Eurogrupo, fijar sus órdenes del día, elaborar el trabajo a largo plazo y representar al Eurogrupo en los foros internacionales. El principal requisito para presentarse es ser ministro de Economía de su país de origen, cargo que se mantiene durante el mandato.

La elección coincidirá con el inicio de la renovación parcial del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE). El primero en marcharse será el vicepresidente Luis de Guindos, cuyo mandato expira en mayo de 2026.

El finlandés Olli Rehn, que en su etapa de comisario de Economía pidió una devaluación salarial del 10% en España, parte como favorito para sustituirlo.

Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, figura en todas las quinielas para suceder a la presidenta Christine Lagarde, en un duelo con el holandés Klaas Knot y el alemán Joachim Nagel. Pero necesitaría el apoyo de Pedro Sánchez, que se juega mantener el asiento de España en el directorio del BCE.