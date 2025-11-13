El Banco de España reclama al Gobierno un plan creíble de consolidación fiscal ante la ausencia de Presupuestos

El Banco de España reclama al Gobierno un plan creíble de consolidación fiscal ante la "indefinición de los planes" actuales y en ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Así lo subraya en su último Informe de Estabilidad Financiera, en el que señala que "es necesario adoptar medidas concretas de control del gasto y/o aumento de los ingresos".

"El Plan Fiscal y Estructural de Medio y Largo Plazo (PFEMLP) presentado por España a finales de 2024 carece de esta concreción", alerta.

El PFEMLP es el nuevo instrumento de planificación fiscal que España y otros países de la Unión Europea utilizan para definir sus estrategias presupuestarias y económicas, reemplazando a los antiguos Programas de Estabilidad.

Se elabora cada cuatro años y marca la senda de gasto público y reformas estructurales, así como inversiones clave.

Según el Banco de España, el plan que el Gobierno remitió a Bruselas en octubre de 2024 "carece de medidas, suficientes y concretas que sustenten los compromisos de gasto neto asumidos".

Las críticas del Banco de España al PFEMLP se suman a las ya realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

La institución presidida por Cristina Herrero asegura que el Plan cumple con las orientaciones de la Comisión Europea, pero sólo actualiza las previsiones fiscales hasta 2025 y las macroeconómicas hasta 2028.

"Esta falta de ambición en el contenido reduce la orientación a medio plazo de la política fiscal y dificulta identificar los riesgos de desviaciones de los compromisos y previsiones recogidos", resalta la Autoridad.

Por otro lado, el Banco de España también señala que "la ausencia de Presupuestos Generales del Estado limita la capacidad gubernamental de adoptar medidas más específicas".

La institución insiste en que, sin esta hoja de ruta, las autoridades tienen un margen de actuación reducido.

Límite a las hipotecas

Gran parte del Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España aborda la situación del mercado crediticio y de la vivienda.

Respecto a esta última cuestión, el supervisor bancario está estudiando la posible introducción de límites a la concesión de hipotecas. Estos límites buscan evitar un exceso de riesgo en el mercado inmobiliario y garantizar que los préstamos se concedan de forma sostenible.

El estudio está en fases muy iniciales. La institución está "trabajando en crear el marco que permita tener un debate formado para decidir si se activan o no estas medidas", ha explicado el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución, Daniel Pérez Cid.

Este marco "no busca determinar la decisión, sino permitir que, si llega a tener lugar, se pueda llevar a cabo una discusión formada para tomar la decisión de la mejor manera posible", ha añadido.

Por ahora, "y dada la valoración actual del mercado de la vivienda, no se ha activado el debate sobre la calibración y la imposición de los límites hipotecarios".

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico recomendaron al Banco de España que considerara la introducción preventiva de estos límites en el ámbito de las hipotecas para vivienda si emergieran signos de relajación en el crecimiento o los estándares asociados con esta modalidad de crédito.

Cabe recordar que España es uno de los tres países del área del euro que de momento no han activado este tipo de medidas.

Entre los países que sí han establecido estos límites, algunas autoridades han adoptado recomendaciones –sin obligatoriedad–, aunque en general predomina el uso de medidas vinculantes.

El Banco de España está "estudiando en profundidad la experiencia internacional en la aplicación de este tipo de instrumentos", lo que "resulta muy útil para valorar su posible aplicación en España", señala la institución en el texto.

En este sentido, personal del Banco de España ha mantenido contactos con las autoridades de varios de los territorios "para obtener un mejor conocimiento de su experiencia en la activación" de los límites a la concesión de hipotecas.

No hay una burbuja

En cualquier caso, el director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución ha rechazado la idea de que la situación que se da en el mercado inmobiliario español en la actualidad sea similar al de la burbuja.

"No observamos desequilibrios como los que veíamos en el inicio de la burbuja", ha subrayado.

A lo que sí se enfrenta el mercado inmobiliario nacional es a una situación en la que "la oferta no está creciendo con suficiente agilidad" respecto a una demanda que aumenta.

Es uno de los factores que provoca que los precios se hayan disparado. A pesar de las subidas registradas, y tal y como ha apuntado Pérez, "están casi un 20% por debajo de lo que vimos en máximos" de la burbuja.

Por otro lado, Pérez ha puesto en valor el hecho de que "la situación de los hogares y las familias es mucho más sólida que la que vivimos entonces. Y los estándares de concesión no están tan relajados como lo estaban".

A pesar de que los expertos del Banco de España no ven "esos signos de burbuja" y crean que "no estamos en la situación previa a la crisis anterior", la institución sí monitorea cualquier señal al respecto.