El crecimiento de la eurozona se aceleró al 0,2% en el tercer trimestre gracias al empuje de España y Francia

Francia sorprendió con un crecimiento del 0,5% en el tercer trimestre a pesar de su crisis política.

España registró el mayor crecimiento entre las grandes economías de la eurozona con un 0,6%, aunque mostró signos de desaceleración.

El PIB de la eurozona creció un 0,2% en el tercer trimestre de 2025, impulsado principalmente por España y Francia.

El crecimiento de la eurozona se aceleró ligeramente hasta el 0,2% durante el tercer trimestre del año, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el avance fue del 0,3%, según las cifras preliminares publicadas este jueves por Eurostat, la oficina estadística comunitaria.

Entre abril y junio de 2025, el PIB había aumentado apenas un 0,1% en la eurozona y un 0,2% en el conjunto de la UE. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la eurozona ha avanzado un 1,3% y el conjunto de la UE un 1,5%.

Entre los Estados miembros para los que hay datos disponibles, Suecia registró el mayor crecimiento durante el tercer trimestre del año (1,1%), seguida de Portugal (0,8%) y Chequia (0,7%).

En contraste, se observaron descensos en Lituania (-0,2%), Irlanda y Finlandia (ambas -0,1%).

Entre las grandes economías de la eurozona, España es la que más crece (0,6%), aunque da los primeros signos de desaceleración pese al tirón del turismo en el verano. En el segundo trimestre del año, la economía española avanzó un 0,8%.

Por su parte, Alemania se estancó durante el tercer trimestre, aunque evita por la mínima una recaída en la recesión técnica.

Entre julio y septiembre, la tasa de crecimiento de la economía alemana fue de cero, tras una caída del 0,2% en en segundo trimestre del año.

La inversión en maquinaria y equipo mostró un comportamiento positivo, pero las exportaciones se redujeron, según la oficina estadística alemana, Destatis.

La sorpresa positiva la ha dado Francia, donde el crecimiento se aceleró del 0,3% del segundo trimestre al 0,5% en el tercer trimestre, pese a la grave y persistente crisis política que vive el país.

La inversión repuntó moderadamente (+0,4%), mientras que el consumo de los hogares mantuvo su ritmo (+0,1%). El comercio exterior tuvo un papel destacado en el crecimiento del trimestre: las exportaciones se aceleraron con fuerza (+2,2%), mientras que las importaciones retrocedieron ligeramente.

Italia también esquiva por la mínima la recesión técnica, ya que tuvo una tasa de crecimiento cero durante el tercer trimestre tras una ligera caída (-0,1%) entre abril y junio.

Eurostat ha publicado también este jueves los datos de desempleo correspondientes al mes de septiembre. La eurozona registró una tasa de paro del 6,3%, estable respecto al mes anterior, mientras que en el conjunto de la UE está en el 6%.

Una vez más, España se sitúa como líder absoluto en paro de la Unión Europea, con una tasa del 10,5% en septiembre, estable respecto al mes anterior. Nuestro país es el único Estado miembro con el desempleo en dos dígitos.

Por detrás de España, los países con un paro más alto son Finlandia (9,8%), Suecia (8,7%) y Grecia (8,2%). En el extremo contrario de la clasificación, las tasas de desempleo más bajas se registraron en República Checa y Malta (3%), Eslovenia (3,1%) y Polonia (3,2%).

España lidera también la clasificación de países con más paro juvenil, con una tasa del 25%. Por detrás están Suecia (24%) y Finlandia (21,5%).