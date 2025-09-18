El PP afirma que el Gobierno no obligaría a atender en catalán si no necesitara el apoyo de Junts para aprobar los Presupuestos

El nuevo vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha criticado el pacto entre Junts y el Gobierno para imponer el catalán en los servicios de atención al cliente en toda España y ha asegurado que el Ejecutivo no hubiera aceptado esta enmienda si no necesitara el apoyo de estas formaciones para sacar adelante los Presupuestos.

Nadal comparecía este jueves ante la prensa por primera vez después de que la semana pasada se incorporara al comité ejecutivo del Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo.

En declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press, el dirigente popular se ha mostrado muy crítico con el pacto entre Junts y el Gobierno para que la futura Ley de Atención al Cliente obligue a responder en catalán a todas las compañías de España con más de 250 empleados o que facturen 50 millones de euros.

En su opinión, esta iniciativa no es más que una compensación a los partidos nacionalistas catalanes para buscar su voto para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, asegura que si no necesitara su apoyo, "no lo haría".

En esta misma línea, Nadal también ha advertido de que la medida que se plantea en la enmienda "impone costes innecesarios" a las empresas, sin que haya necesidad de hacerlo, y sólo sirve para "cerrar el mercado".

"Esta medida lo único que hace es impedir al consumidor catalán tener más acceso a bienes y servicios de calidad y de bajo precio, impone costes innecesarios a las empresas españolas y todo ello sin ninguna necesidad", ha detallado.

Asimismo, ha recalcado que aquellas empresas que quieren prestar servicios de atención al cliente en catalán para acercarse a la población de esta comunidad autónoma "ya lo están haciendo". De hecho, ha insistido en que "no existe ninguna prohibición".

Energía nuclear

Por otro lado, Nadal ha incidido en que tienen que ser las empresas energéticas las que decidan si quieren mantener la actividad de sus centrales nucleares en función de las condiciones que proponga el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El vicesecretario ha apuntado que en el panorama energético el dilema no está en subir o bajar impuestos, sino en no establecer "obligaciones y prohibiciones sobre decisiones que deben tomar las empresas de forma libre".

Así, ha garantizado que el PP "va a hacer lo necesario para que exista el marco legal adecuado para que las empresas puedan tomar las decisiones para seguir con la operación de las centrales nucleares".

Dentro de ese marco, ha explicado que si existen tasas o impuestos que son impedimentos para la actividad de las compañías o para abaratar el coste de la energía, el partido estudiaría posibles reformas.

Economía

Sobre la subida hasta el 2,7% del PIB en las previsiones económicas del Gobierno para este año, Nadal ha admitido que se trata de un "crecimiento importante", pero ha puntualizado que en los dos próximos años el propio Ejecutivo reconoce que ya la economía española "no va a crecer tanto".

Asimismo, ha señalado que el Banco de España ha publicado sus previsiones para 2026 y 2027 y son inferiores a las ofrecidas por el Gobierno. El dirigente del PP también ha indicado que el organismo gobernado por el exministro José Luis Escrivá ha dicho que la tasa de desempleo seguirá siendo alta, por encima del 10%, y la tasa de inflación española está por encima de la de socios europeos.

Nadal ha zanjado su valoración señalando que el 90% de los españoles considera que han perdido poder adquisitivo, por lo que todavía está "muy lejos" que esas cifras macroeconómicas se traduzcan en prosperidad real para las familias y en incentivos reales para las empresas para invertir y para crear futuro.

Por todo ello, ha subrayado que el PP busca devolver el poder adquisitivo a las familias, a través de empleo, una administración más moderna y un adelgazamiento de la administración pública para devolver a la ciudadanía parte de lo recaudado por el Gobierno de Pedro Sánchez.