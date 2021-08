El Gobierno cubrirá con déficit uno de cada cuatro euros del techo de gasto de 2022

Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 ya están en marcha. El Gobierno ha dado el visto bueno a un techo de gasto, de nuevo, récord que llega a los 196.142 millones. Con todo, una gran parte de esta capacidad de gasto se basa en déficit. Concretamente, el 27%. Es decir, que uno de cada cuatro euros procede de la capacidad de déficit de la que se ha 'autodotado' el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En total, el Estado contará en 2022 con una tasa de déficit del 3,9% del PIB. Esto supone unos 47.155 millones de euros que servirán para aumentar la capacidad de gasto de los futuros Presupuestos.

Con todo, esta cantidad es muy inferior al déficit que se está dedicando en 2021 a potenciar el gasto público. Como contó Invertia, el Gobierno cubrió casi la mitad del techo de gasto de 2021 (un 48%) con déficit. Alrededor de 94.402 millones de euros a base de endeudamiento que se consideraron necesarios por la incertidumbre económica reinante en la segunda mitad de 2020.

Sin embargo, este condicionante no existe para 2022. La campaña de vacunación contra la Covid va viento en popa (España es uno de los países líderes en población inmunizada), algo que se nota en el empleo. Y el PIB ha vuelto a cifras positivas. El segundo cuatrimestre se ha cerrado con un crecimiento del 2,8.

De hecho, el Ejecutivo espera que esta mejora económica se mantenga en lo que queda de año y en el próximo 2022 y que el PIB crezca un 6,5% y un 7%, respectivamente.

Recaudación

De ahí que el Ministerio de Hacienda haya previsto que la recaudación crezca un 4,6%, que será el principal apoyo del gasto público en 2022. Así, la perspectiva del Ejecutivo es la de reducir su dependencia de los 'números rojos' para el gasto y bajar el déficit público del 8,4% del PIB de este 2021 al 5% del PIB el próximo año.

Cabe recordar que dentro de este déficit, a las autonomías les corresponderá un 0,6% de PIB, una décima menos que en 2021. Se trata de una cuestión que no ha gustado entre las comunidades autónomas, que denuncian que de esta manera se les ha 'hurtado' capacidad de gasto.

Una capacidad que seguirán necesitando en un 2022 en el que los efectos de la pandemia seguirán patentes. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y Financiera (AIReF) calcula que un 40% del gasto publico generado por la Covid será, finalmente, estructural.

A esto se suman determinados importes extra que pueden llegar por otras vías, como el decreto para interinos, que obligará a las regiones a pagar un número todavía indeterminado de indemnizaciones durante los próximos tres años.

En cualquier caso, las regiones no estarán legalmente obligadas a obedecer ningún tipo de objetivo de déficit en 2022, igual que no tienen que hacerlo en el presente 2021. Las reglas fiscales están suspendidas y lo seguirán estando el próximo año una vez el Congreso dé el visto bueno a esta medida en septiembre. Es decir, que no hay un objetivo de déficit sino una tasa de referencia.

Este será otro paso del proyecto de Presupuestos que no ha hecho más que dar sus primeros pasos. De hecho, los partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, todavía tienen que pactar su contenido 'mollar' y la negociación con el resto de partidos políticos del Congreso no comenzará hasta avanzado septiembre. Será entonces cuando se libre la 'auténtica' batalla presupuestaria.

