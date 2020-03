El Gobierno evalúa nuevas medidas en el transporte de viajeros por el coronavirus

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana evalúa la posibilidad de poner en marcha nuevas medidas extraordinarias relacionadas con el transporte de viajeros y orientadas a contener los contagios del coronavirus, según ha explicado el ministro José Luis Ábalos este domingo en València.



"Como saben, ya hemos puesto en marcha algunas iniciativas y antes del próximo Consejo de Ministros vamos a evaluar medidas extraordinarias que tengan que ver con el transporte", ha explicado Ábalos en declaraciones a los medios en el Ayuntamiento de Valencia, donde ha presenciado la tradicional mascletà.



"Ya hemos dado algunas indicaciones para que se realicen los menos desplazamientos posibles en las zonas afectadas y vamos a ver si adoptados alguna otra medida, siempre con criterios de proporcionalidad y de acuerdo a la situación actual", ha indicado el ministro, que no ha dado más detalles.



Por otra parte, ha informado de que un funcionario de su ministerio ha dado positivo por coronavirus; se trata de un hombre de 56 años que trabaja en el departamento de Recursos Humanos.



"Es el primer caso que tenemos. Está en tratamiento. Afortunadamente no hay ningún otro caso diagnosticado, pero los cinco compañeros con los que trabaja van a estar una semana en observación", ha agregado.



El ministro ha indicado que el de Recursos Humanos "es un departamento sensible" por el constante paso de funcionarios" y que "parece ser que el afectado estuvo trabajando cuando presentaba algunos síntomas".