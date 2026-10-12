Díaz apuntala la campaña electoral de Sánchez con el SMI y el registro horario mientras continúa su carrera por la OIT

Yolanda Díaz compagina estas iniciativas con su candidatura a la OIT, cuya decisión se tomará el 16 de noviembre, dos semanas antes de los comicios.

Las medidas buscan reforzar el perfil social del Gobierno y satisfacer las demandas de los sindicatos CCOO y UGT de cara a la cita electoral.

Los expertos tienen un plazo de tres semanas para fijar el nuevo SMI, que se prevé que suba al menos un 4% en consonancia con la inflación prevista.

El Ministerio de Trabajo prevé aprobar el Salario Mínimo Interprofesional para 2027 y el registro horario digital antes de las elecciones generales del 29N.

El adelanto electoral del 29N está llevando al Gobierno a acelerar la elaboración de sus medidas más sociales, para que estén aprobadas antes de los comicios. Y preparar el terreno para las elecciones, claro.

En esta hoja de ruta tiene un papel particularmente importante vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, por las competencias que le otorga el Ministerio de Trabajo. Según ha podido saber este periódico, Díaz cuenta con aprobar el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2027 y el nuevo registro horario antes del 29N y allanar el camino electoral de Pedro Sánchez.

Todo ello mientras continúa su carrera internacional para ser directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La elaboración del SMI de 2027 comenzó el pasado miércoles, cuando Yolanda Díaz reunió a la comisión correspondiente para iniciar los trabajos. Un grupo de expertos que tiene el mandato de terminarlos en sólo tres semanas.

Si bien es habitual que las reuniones y cálculos para decidir los salarios más bajos del año siguiente empiecen entre septiembre y octubre, no lo es tanto que el decreto con la cifra esté aprobado antes de que acabe el año.

De hecho, el SMI no se ha aprobado a tiempo desde 2021. En aquel septiembre fue la última vez que el salario mínimo correspondiente al año siguiente se aprobó antes de aplicarse.

Desde entonces, los nuevos salarios mínimos de cada año se han aprobado en año vencido, en febrero. Y las empresas los han tenido que aplicar de manera retroactiva.

Este año es el primero en toda la legislatura en el que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno se ponen la obligación de cumplir con los plazos. Y la idea es hacerlo, curiosamente, justo antes de que comience la campaña para los comicios del 29 de noviembre.

Todo esto para satisfacción de los sindicatos, que siempre han reivindicado estos plazos. Con todo, no se cumplirá una de sus exigencias de este año, que es un alza inmediata del SMI para compensar las subidas de precios de los últimos meses.

¿Y de cuánto será el incremento de los sueldos más bajos, que ahora mismo están en los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas? Veremos, pero todo apunta que subirán, como mínimo, lo mismo que la inflación. Que, debido al impacto del encarecimiento de combustibles y energía, se espera que suba cerca de un 4% de media este 2026.

No es la única medida que el departamento de Yolanda Díaz llevará al Consejo de Ministros antes de elecciones. Desde el Gobierno aseguran que el registro horario digital verá la luz antes de la fecha electoral.

Las diferencias entre Trabajo y Economía parecen haberse resuelto (por lo visto, desde hace tiempo).

Cabe recordar que el registro horario digital es una medida rescatada del malogrado proyecto de ley para rebajar la jornada laboral, que fue rechazado por el Congreso.

El equipo de Díaz quería aprobar esta normativa mediante un real decreto que fue ampliamente criticado por la CEOE, el Ministerio de Economía... y el Consejo de Estado, que llegó a pedir que se tramitara como una ley.

Sin embargo, los de Díaz y Cuerpo han enterrado el hacha de guerra y habrá registro horario telemático (e inalterable) antes de las elecciones.

Otra medida que va en la línea de satisfacer a un electorado progresista y a los sindicatos CCOO y UGT (que, por cierto, han convocado una huelga general para el 11 de noviembre "contra la oposición").

En este contexto y pese a la situación preelectoral, Díaz mantiene sus propias ambiciones de futuro, que es dirigir la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Una designación que, por cierto, tendrá lugar el 16 de noviembre, dos semanas antes de las Elecciones Generales. Lleva en campaña, en conversaciones constantes con ministros y organizaciones laborales de otros países, desde hace meses.

Unas labores que han llevado a Díaz, por cierto, tener un perfil mudo en la política española. Sólo ha intervenido respecto a Ceuta, por ejemplo, cuando fue increpada por el Congreso en septiembre.

Y en cuanto a los reales decretos-ley de vivienda, ha cedido el protagonismo en esta cuestión a Pablo Bustinduy.

Esta desaparición política no ha gustado entre los ministerios de Sumar, ni en el propio partido. Varios altos cargos consultados por este periódico consideran que el inactivismo de su antaño líder les ha pasado factura en los últimos meses. Veremos si también en las elecciones.

Y a toda estas... ¿Qué posibilidades reales tiene Yolanda Díaz de dirigir la OIT, tras su campaña? Hay voces que afirman que, pese a los apoyos de CCOO y UGT, son escasas. En contra de la vicepresidenta segunda del Gobierno juegan, especialmente, su falta de perfil internacional.