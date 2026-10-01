Garamendi pide al Congreso que rechace los decretos de vivienda: "Son electoralistas y van en contra del alquiler"

Garamendi también ha mostrado preocupación por la situación en Ceuta, calificando de inaceptable la vulneración de la frontera europea.

Sostiene que los decretos de vivienda perjudican el mercado del alquiler y suponen una invasión de la propiedad privada.

Garamendi ha criticado duramente los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y ha pedido al Congreso que los rechace por considerarlos electoralistas.

Antonio Garamendi ha sido proclamado presidente de la CEOE por tercer mandato consecutivo con una ovación de los empresarios.

Con una ovación cerrada por parte de los miembros de la CEOE, Antonio Garamendi ha sido proclamado presidente de la patronal nacional por tercer mandato consecutivo este jueves en Madrid. Y varios aplausos más han acompañado su discurso, en el que ha sido muy crítico con el Gobierno.

Entre otras cosas, por los reales decretos-ley de vivienda aprobados esta semana y que se someten al Congreso este viernes. "No se puede echar a hombros del ahorro privado las soluciones de este problema"; ha indicado.

De hecho, ante las preguntas de la preguntas de la prensa, ha pedido al Congreso que vote en contra de ellos este viernes. "Tienen un contenido político, casi electoral. Toda esta regulación va en contra de que haya pisos en la calle".

El Gobierno considera 'fondo buitre' a quienes compran vivienda por debajo del 70% del precio de mercado

"La responsabilidad de resolver la crisis de vivienda no debe derivar en una invasión de la propiedad privada. Algunos van de Robin Hood pero en realidad representan al sheriff de Nottingham", ha añadido.

Ha cargado con cómo se han elaborado ("decretos que se trocean, redactados unas horas antes"). Y también se ha mostrado crítico con la situación de Ceuta.

"Es inaceptable esa violación de la frontera europea", ha indicado. "Si las fronteras han sido vulneradas… ¿Ceuta no es el intento de desahuciar a 80.000 personas?", ha añadido, entre aplausos