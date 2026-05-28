La jornada laboral en España ya está por debajo de las 37 horas semanales, pero sigue por encima de la media UE

El Gobierno impulsa un registro horario digital, pero enfrenta oposición interna y del Consejo de Estado por su impacto en pymes.

La reforma para reducir la jornada máxima a 37,5 horas fue rechazada en el Congreso, aunque los sindicatos piden retomar la medida.

España sigue por encima de la media europea, que se sitúa en 35,9 horas semanales; Países Bajos, Dinamarca y Alemania tienen las jornadas más cortas.

La jornada laboral media en España es de 36,3 horas semanales, por debajo del objetivo de 37,5 horas propuesto por el Gobierno.

Hace un año, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, promovió una reforma de la jornada laboral que dejara los horarios españoles en un máximo de 37,5 horas semanales. Una cifra que, de media, España ha rebajado.

Según los datos de Eurostat más recientes (que corresponden a 2025), los españoles trabajan, de media, unas 36,3 horas a la semana. Esta cifra apunta a una reducción paulatina de las jornadas de los trabajadores en España.

De hecho, la jornada semanal es inferior a la del año anterior, que alcanzaba las 36,4 horas.

Con todo, de media, en la Unión Europea se trabaja menos que en España. Concretamente, la media está en las 35,9 horas

Los líderes en jornadas laborales más bajas son Países Bajos (con 31,9 horas a la semana), Dinamarca y Alemania ( con 33,9 horas).

En cambio, en el lado contrario, Grecia es el país en el que hay más se trabaja por semana. Concretamente, unas 39,6 horas, por delante de Polonia y de Bulgaria (38,7 horas).

Estos datos hacen alusión a las jornadas laborales medias. Si se aplica la lupa por sectores, estos números crecen o disminuyen.

Por ejemplo, en el caso español, los trabajadores del suministro de electricidad, gas o aire acondicionado echan 40 horas a la semana.

Algo que no sería posible si hubiera prosperado la reforma promovida por el Ministerio de Trabajo en 2025, para rebajar la jornada laboral a un máximo de 37,5 horas semanales. Y que fue rechazada por el Congreso de los Diputados.

Se trata de una medida que los sindicatos CCOO y UGT han reclamado que el Gobierno retome. Sin embargo, por ahora el Ejecutivo no ha escuchado estas exigencias.

El departamento que dirige Yolanda Díaz sí que ha promovido, con todo, un aspecto del rechazado proyecto de ley.

Registro

Se trata del registro de jornada telemático y digital, que Trabajo quiere aprobar mediante un real decreto.

Sin embargo, sus intenciones han tropezado con Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, el Consejo de Estado. Ambas partes se oponen a cómo Trabajo quiere aplicar esta medida.

En sus informes, Economía avisa del efecto que la norma, tal y como la conciben los de Díaz, puede tener sobre las empresas, especialmente en materia de daños para las pequeñas y medianas empresas.

Precisamente, estas razones son las que llevaron hace unos meses al Consejo de Estado a tumbar el borrador de real decreto de Trabajo.

Este dictamen llevó a una nueva batalla en el seno del Gobierno. Y, pese a que los de Díaz insisten en ello, no está claro que vaya a salir adelante el registro horario. O, al menos, no tal y como se planteó en un principio.