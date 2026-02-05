Mujer, menor de 40 y con contrato fijo en una empresa grande: este es el perfil laboral que más bajas médicas pide

Las reformas laborales y la mayor protección frente al despido han incrementado la incidencia y duración de las incapacidades temporales.

El gasto en prestaciones por bajas médicas ha crecido un 200% desde 2014, alcanzando los 16.500 millones de euros en 2024.

Haber solicitado una baja el año anterior y trabajar en el sector público o en empresas grandes aumentan notablemente la probabilidad de pedir otra baja.

El perfil que más solicita bajas médicas en España es mujer, menor de 40 años, con contrato indefinido en una empresa grande y salario medio.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como parte de su spending review, ha hecho un profundo análisis de las bajas por incapacidad temporal por contingencias comunes. Un estudio que evidencia que el gasto público en las prestaciones por esta causa se ha disparado y permite definir qué trabajadores tienen más probabilidades de pedir una baja médica.

La visión de la AIReF, en estos términos, se basa en un análisis cuantitativo de las incapacidades laborales recogidas en 2024. Con estos mimbres, la Autoridad indica que el trabajador tipo que es más probable que esté en una baja laboral en España es mujer, tiene menos de 40 años y trabaja en una empresa grande con un contrato indefinido.

Además, tiene un "nivel salarial medio" y también ha pasado por una baja laboral similar en el año anterior. También hay más probabilidades de que se pida una baja si a todos estos ingredientes se le añade que la persona trabaje en el sector público (como personal laboral, la AIReF analiza a los funcionarios aparte).

En cualquier caso, los factores que tienen más peso en la probabilidad de pedir la baja laboral son haber pasado por esta situación el año anterior y el tamaño de la empresa (si es grande, se supone que hay mejores condiciones para la baja, apunta el ente), seguidos del contrato indefinido.

En cambio, ser autónomo disminuye la "propensión" de estar en situación de baja médica.

Por sectores, la probabilidad de baja médica por incapacidad laboral es más elevada, por este orden, en la industria manufacturera, en el sector sanitario y en el de servicios sociales y en las empresas de transporte y almacenamiento.

El análisis de AIReF también aborda, aparte, el caso de los funcionarios públicos a través de datos de bajas médicas extraídas de Muface. Las mujeres mutualistas registran una mayor incidencia de incapacidad temporal, observándose el nivel más alto en el grupo de 35 a 45 años.

Despidos

Como ya ha contado este periódico, la Autoridad avisa de que el gasto público en la partida destinada a prestaciones por bajas médicas se ha situado en los 16.500 millones en 2024, un 200% más que en 2014.

Así, el análisis indica que la incidencia de las incapacidades temporales por contingencias comunes pasó de los 21,4 casos por cada 1.000 afiliados de 2017 a los 33,9 en 2024. Mientras, la duración media de las mismas creció desde 40 días en 2017 a 45,9 días en 2024.

Hay varias causas para ello. Entre ellas, según la AIReF, que el sistema se ha vuelto más garantista de cara a los trabajadores.

De hecho, viene a decir que endurecer las condiciones del despido aumenta el número de peticiones de bajas médicas por los trabajadores.

"A partir de 2018 la normativa se hace más garantista, busca una mayor protección de los trabajadores frente al despido (sobre todo en situaciones de incapacidad temporal) y amplía las condiciones que permiten acceder a la prestación", recoge el estudio.

Se refiere a medidas como que las faltas de asistencia justificadas hayan dejado de ser causa de despido objetivo o que el despido pueda ser nulo si se ejecuta durante una baja de larga duración.

De hecho, la AIReF también apunta, en este sentido, a la reforma laboral que entró en pleno vigor en 2022. Su restricción de los contratos temporales y su cambio a contratos indefinidos provocó que se disparara en un 30% la probabilidad de iniciar una incapacidad temporal por contingencias comunes.

Pero hay más causas para el incremento de las incapacidades temporales. El ente indica que faltan controles de la Seguridad Social para que actúe de forma temprana. Y que la Inspección actúe cuando corresponda ante eventuales irregularidades.

En esta situación también tiene mucho que ver lo que pasa en la sanidad pública española. La AIReF alerta que las listas de espera y la saturación de la Atención Primaria hacen su aportación en el aumento de las incapacidades, sobre todo en los problemas que hay para facilitar la recuperación de los trabajadores.

Por ello, mejorar la situación del Sistema Nacional de Salud (SNS) también está entre las medidas que propone la Autoridad para abordar este trance.