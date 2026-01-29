CEOE tilda de "trilera" la propuesta del Gobierno para las deducciones del SMI

El incentivo fiscal se basaría en una reducción progresiva del Impuesto sobre Sociedades para empresas que aumenten su plantilla por encima del SMI, pero las patronales lo ven inalcanzable para muchas compañías.

Consideran que el esquema fiscal propuesto no compensa los costes asociados a la subida del SMI y excluye a autónomos, empresas en pérdidas, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro.

Las patronales critican que el Gobierno haya filtrado la propuesta a los medios antes de presentarla formalmente en la mesa de negociación.

CEOE y Cepyme califican de “trilera” la propuesta del Gobierno para compensar la subida del SMI de 2026 mediante deducciones fiscales.

CEOE, y también Cepyme, tildan de “trilera” la propuesta del Gobierno para compensar con deducciones fiscales la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 y vuelven a acusar al Ejecutivo de “falta de respeto” al diálogo social.

En un comunicado conjunto, las patronales denuncian que el Gobierno haya filtrado a los medios la nueva propuesta sobre el SMI antes de presentarla formalmente en la mesa de negociación con sindicatos y empresarios.

Consideran que sustituir la concertación social amparada por la Constitución por “la política del anuncio y la puesta en escena” deteriora el diálogo social y “no hace un buen servicio a la economía ni a la sociedad”.

CEOE y Cepyme sostienen que, por lo que conocen de la propuesta, el Gobierno ha sustituido la esperada actualización de los contratos públicos —que las empresas reclamaban para compensar el impacto del SMI en los costes— por un esquema fiscal que califican de “fórmulas trileras”.

A su juicio, el incentivo planteado no compensa los costes asociados a la subida del SMI y se aleja de lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Añaden que deja fuera a autónomos, a la “inmensa mayoría” de las empresas, a las compañías en pérdidas, a cooperativas y a entidades sin ánimo de lucro, precisamente las que, según las patronales, tendrían más dificultades para asumir el incremento.

Según el borrador elaborado por Hacienda, el mecanismo de compensación consistiría en una reducción de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades para las empresas que, pese a la subida del SMI, eleven su plantilla con sueldos por encima de ese umbral.

La deducción sería progresiva en función del aumento de empleo. Se aplicaría a partir de un incremento mínimo de un trabajador en empresas de menos de 100 empleados y de dos trabajadores o del 1% de la plantilla en las compañías de mayor tamaño.

El importe de la reducción crecería a medida que lo hace la plantilla, hasta poder llegar a cubrir el 100% del coste de la subida del SMI para las empresas que aumenten su personal un 15% o más y mantengan ese nivel durante dos años.

Las organizaciones empresariales subrayan que las condiciones exigidas para acceder a la deducción son “inalcanzables” para muchas compañías.

Asimismo, cargan contra lo que consideran “una nueva injerencia” del Ejecutivo en la negociación colectiva y en la libertad de empresa.

Definen el esquema como “puro intervencionismo” y señalan que el planteamiento se ha hecho “de espaldas” a las premisas compartidas por los interlocutores sociales en el AENC.

El comité ejecutivo de CEOE ha avanzado que hará una valoración más detallada cuando tenga la documentación completa de la propuesta.

Última reunión

La propuesta fiscal para intentar convencer a las patronales llega en la recta final de la negociación sobre el SMI para 2026, que el Gobierno quiere situar en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, un 3,1% más que en 2025.

El Ministerio de Trabajo ha citado este jueves por la tarde a los agentes sociales a una reunión que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha calificado de “última” y en la que espera cerrar un acuerdo.

El objetivo declarado del Ejecutivo es que el incentivo fiscal sirva para que las empresas mejoren los salarios más bajos y “dejen de vivir en el SMI”. La respuesta, al menos inicial, de CEOE y Cepyme deja en el aire su respaldo a la subida en los términos planteados.