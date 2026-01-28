El Gobierno ofrece a la CEOE deducciones a empresas que suban salarios o contraten por encima del SMI

Unai Sordo (CCOO) ha manifestado su desacuerdo inicial con la idea de introducir más deducciones fiscales para las empresas.

El Ministerio de Hacienda ha terminado de perfilar la propuesta con la que quiere convencer a la CEOE de que se sume a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 un 3,1%.

Concretamente, se ofrece a las empresas la posibilidad de deducirse toda la subida del SMI en el Impuesto sobre Sociedades. Eso sí: para ello se tienen que comprometer a mantener el empleo y elevar los sueldos de su plantilla por encima del propio SMI.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la propuesta que maneja el departamento de María Jesús Montero, que el Ministerio de Trabajo negociará con los agentes sociales en la reunión que mantendrán este jueves por la tarde.

La propuesta se vehiculará a través de una disposición adicional que se incluirá en la Ley del Impuesto sobre Sociedades bajo el título: "Incremento en la deducción de costes salariales vinculado a la mejora de condiciones salariales en 2026".

Es decir, que las correspondientes deducciones fiscales quedan limitadas a la subida del SMI de 2026.

Condiciones

El texto recoge que las empresas "tendrán derecho a una reducción en la base imponible del primer período impositivo que se inicie en 2026 siempre que la plantilla media total de la empresa" al final del año "con contratos donde el salario sea superior al SMI se incremente respecto de la misma plantilla media al inicio de dicho periodo".

Es decir, que las empresas sólo podrán acogerse a estas deducciones si aumentan los trabajadores que tienen salarios por encima del SMI, que en 2026 se elevará hasta 1.221 euros brutos mensuales si se aplica la subida del 3,1% prevista.

Esta condición se puede cumplir, al menos, de dos maneras: subiendo el sueldo de trabajadores que ya hubiera en la empresa y que percibieran el SMI o contratando a personal nuevo con un salario por encima de los 1.221 euros al mes citados.

Dichos incrementos tendrán que afectar, como minimo, a un trabajador en el caso de las empresas con plantillas inferiores a 100 trabajadores.

María Jesús Montero y Antonio Garamendi.

En el caso de empresas mayores tendrá que haber asl menos dos trabajares con nuevos salarios por encima del SMI.

Hay más precisiones para poder acogerse a la deducción. El empleo se deberá mantener y la plantilla no podrá ser reducida. Los gastos en personal de la empresa tendrán que superar el 70% del total. Y la base imponible del Impuesto de Sociedades tras la deducción nunca podrá ser negativa.

Como mínimo, el importe de la deducción será el resultado de multiplicar por 0,25 el incremento de los SMI que pague la empresa en cifras brutas. De esta manera, las empresas que reúnan las condiciones se podrán deducir como mínimo 129 euros por trabajador, con la subida prevista para los salarios más bajos de este año.

La deducción aumenta cuantas más mejoras salariales aplique la empresa. Si dichas mejoras se aplican en más del 15% de los trabajadores, la deducción por empleado se dispara a los 518 euros.

Eso sí, estos incrementos salariales y condiciones deberán sostenerse almenos hasta 2028.

Ahora queda conocer si a la CEOE le gusta la propuesta. Y qué piensan los sindicatos al respecto.

Este mismo miércoles, Unai Sordo mostró su disconformidad con la idea de introducir más deducciones en el Impuesto sobre Sociedades.

"No nos gusta cómo suena la música", decía el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO). Veremos si, conociendo toda la partitura, cambia de idea.