Trabajo critica el SMI propuesto por CEOE para 2026: "Supone que 2 millones de trabajadores pierdan poder adquisitivo"

Los sindicatos reclaman un aumento del 7,5% en el SMI, hasta los 1.273 euros mensuales, lo que amplía la distancia entre las partes implicadas.

La CEOE justifica su propuesta asegurando que el SMI ya supera el 60% del salario medio en España, siguiendo la Carta Social Europea.

Trabajo advierte que la subida planteada por la patronal supondría que más de 2 millones de trabajadores perderían poder adquisitivo.

El Ministerio de Trabajo critica la propuesta de la CEOE de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 1,5% hasta los 1.202 euros brutos al mes en 2026.

La CEOE no se ha esperado a conocer la apuesta del Comité de Expertos del salario mínimo interprofesional (SMI) del Ministerio de Trabajo para poner sobre la mesa su propuesta para subir los sueldos más bajos en 2026. La patronal sugiere un alza del 1,5%, hasta los 1.202 euros brutos al mes. Un planteamiento que ha sido criticado por el equipo de Yolanda Díaz.

Fuentes de Trabajo apuntan que se van a "esperar el informe de comisión de expertos, que es una base más sólida que la propuesta de las organizaciones empresariales".

En cualquier caso añaden que la subida propuesta por la patronal "en la práctica supone que más de 2 millones de personas trabajadoras pierdan poder adquisitivo". Por ello, concluyen, el alza y su composición "no parece rigurosa".

La cifra reclamada por la empresarial española incluye la aplicación de IRPF. Según los de Antonio Garamendi, el SMI ya estaría por encima del 60% del salario medio en España, que es la cantidad que mandata la Carta Social Europea para los sueldos más bajos.

En este sentido, desde la patronal apuntan a un sobredimensionamiento del salario medio que se usa de referencia para decidir el salario mínimo.

De ahí que propongan una leve subida del 1,5%, "en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año".

La cifra es muy diferente a la propuesta por los sindicatos. CCOO y UGT han reclamado un incremento del 7,5%. Esto supone elevar los sueldos más bajos, en términos brutos, 89 euros al mes, hasta los 1.273 euros. Que son 17.822 euros al año.

Esta subida incluye el tener que tributar por el IRPF. Si el nuevo SMI se mantuviera exento de tributación como hasta ahora, la subida que exigen sería del 2,7%, hasta los 1.216 euros al mes.

Ahora queda conocer la propuesta del Comité de Expertos de Trabajo y si el Diálogo Social tripartito logra acercar posturas. Algo complejo, dada la gran distancia entre las mismas y la mala relación actual, en particular, entre Ministerio y CEOE.