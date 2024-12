Más que buena sintonía: Álvarez (UGT), Garamendi (CEOE) y una relación que choca con los ataques de Yolanda Díaz

Las relaciones en el diálogo social son más complejas de lo que parecen; o, como poco, no son tan sencillas como se suele creer. La patronal y los sindicatos no siempre están enfrentados y la postura del Gobierno, claro está, no es la de mediador. En este tiempo, ha ido aflorando una sintonía cada vez mayor entre UGT y CEOE que, en según qué cuestiones, ha terminado por chocar con los ataques y la actitud beligerante de Yolanda Díaz hacia las empresas.