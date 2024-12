Masorange propone un mismo convenio para toda la plantilla y abre otro frente con CCOO y USO antes del juicio por el ERE

Nuevo enfrentamiento entre la dirección de Masorange y los sindicatos CCOO y USO. A la espera de que el próximo mes de enero se celebre el juicio por la demanda de nulidad presentada por ambas formaciones sindicales contra el ERE, la elaboración de un nuevo convenio colectivo común a toda la plantilla ha vuelto a poner en evidencia las malas relaciones que existen actualmente entre las dos partes.

Y es que mientras que la compañía quiere que se establezca un mismo convenio para los trabajadores de todas las unidades jurídicas que forman el grupo, CCOO y USO quieren que se mantenga el actual modelo al considerar que Masorange no es un grupo laboral reconocido y un único convenio podría provocar que gran parte de la plantilla viera empeoradas sus condiciones.

Hoy en día, existe una gran disparidad en cuanto a la situación laboral de las empresas que forman parte de la joint venture que se creó con la fusión del Orange y el Grupo MásMóvil. Por un lado, hay unidades jurídicas en las que la plantilla no tiene convenio de empresa, como Xfera y Lorca Telecom.

Entre el resto de filiales del antiguo Grupo MásMóvil, hay dos que sí tienen el suyo propio, Euskaltel y R-Telecable. Mientras, dentro de la antigua filial en España de la operadora francesa existen dos convenios colectivos, el de Orange Espagne (OSP) y Orange España Comunicaciones Fijas (OSFI), de los que se benefician todos los equipos de OSP, OSFI y Simyo.

Ante este escenario, la empresa ha comunicado esta semana a las secciones sindicales que tiene intención de denunciar el IV Convenio Colectivo de Orange Espagne y el I Convenio Colectivo de OSFI, así como los de Euskaltel y R Cable y Telecable. Su objetivo es constituir una mesa de negociación sobre uno unitario del Grupo Laboral Masorange.

Este medida ha sido apoyada por UGT, sindicato con el que la compañía acordó el reciente despido colectivo, mientras que se ha encontrado con el rechazo frontal de CCOO y USO. Su argumento es que Masorange no puede considerarse un grupo laboral tal y como mantiene la Dirección. Un argumento que está además detrás de la batalla judicial que mantienen las dos partes sobre el ERE.

CCOO y USO han solicitado la nulidad del despido colectivo apoyándose en la afirmación recogida en el informe emitido por la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Un texto que ve justificadas las causas del ERE, pero considera "dudoso que Masorange sea un grupo mercantil, por lo que difícilmente puede ser un grupo laboral".

Tienda de Orange en la Puerta del Sol de Madrid. Orange

"En consecuencia, si no existe un Grupo Laboral Masorange, la constitución de esa mesa única es ilegal y en CCOO no la reconocemos", afirman en el sindicato. De hecho, fuentes de la formación sindical señalan a EL ESPAÑOL-Invertia que en estos momentos se están planteando no acudir a la reunión convocada el 20 de diciembre para iniciar el proceso.

De hecho, CCOO y USO, que recalcan que cuentan con la mayoría absoluta de la representación legal en Orange Espagne (cuya plantilla supone más del 60% del supuesto grupo laboral), instarán en cambio la constitución de la mesa de negociación en OSP para el V Convenio Colectivo, "que es lo que marca el vigente convenio y la ley".

Condiciones laborales

Por otro lado, desde CCOO creen además que con la creación de un único convenio la empresa pretende "empeorar las condiciones laborales e igualar a todos los trabajadores a la baja", como se hizo con el despido colectivo. "No vamos a consentir que con los convenios colectivos se haga lo mismo. No vamos a entrar en el juego", afirman.

Asimismo, aseguran a este periódico que ayudarán "en todo lo posible" a sus compañeros de MásMóvil que no tienen un convenio colectivo a que esta situación cambie y consigan las mejores condiciones laborales, sociales y económicas. De hecho, volverán a solicitar a la Dirección la extensión inmediata de los derechos y beneficios del convenio de Orange a toda la plantilla de MasOrange.

La postura de CCOO y USO en torno al convenio no es sólo motivo de enfrentamiento con la empresa. También abre otra brecha en su relación con UGT, ya que este último sindicato apoya que se celebre una negociación para establecer un único convenio que haga que todas las unidades tengan las mismas condiciones y "no haya compañeros de primera y de segunda".

Fuentes de UGT indicen en que prorrogar los actuales convenios, una opción posible debido a la ultraactividad indefinida, sólo serviría para mantener las diferencias. Además, recuerdan que ya se intentó alcanzar un acuerdo para armonizar las condiciones de la plantilla, pero esto sólo es posible a través de un convenio. En este contexto, asegura que intentarán mantener las mejores condiciones de cada convenio y que todos los trabajadores de Masorange disfruten de ellas.

Con este punto de partida, no es descartable que CCOO y USO acaben denunciando ante la Justicia la constitución de una mesa de negociación para un único convenio colectivo. De momento, ya se verán las caras el próximo 21 de enero en la Audiencia Nacional, cuando se celebrará el juicio para decidir si el ERE es nulo o no y si Masorange es un grupo laboral o no.