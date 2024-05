Los sindicatos respaldan la propuesta de Trabajo para la reforma de los subsidios por desempleo

En la primera fila, el secretario general de CCOO, Unai Sordo (i) y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (c); en la segunda fila, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (c), el Primero de Mayo de 2024. Fernando Sánchez Europa Press

CCOO y UGT han dado el visto bueno al texto remitido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social con las últimas propuestas para la reforma de los subsidios por desempleo. Los sindicatos y la cartera de Yolanda Díaz han anunciado la firma del acuerdo este miércoles a las 12.00 horas.

Ambos sindicatos reunieron durante todo el martes a sus órganos de dirección para evaluar la propuesta, como han confirmado desde las dos organizaciones. Por su parte, desde la patronal señalaron a EL ESPAÑOL-Invertia que durante estos meses no han tenido "percepción de negociación" y creen que más que un diálogo social ha sido "un proceso de consulta". CEOE y Cepyme no participarán en la firma.

Uno de los puntos que ha servido para avanzar en las negociaciones ha sido el mantenimiento de la cotización del 125% para los parados mayores de 52 años. En el real decreto de comienzos de año, el Gobierno había modificado esa cuestión, de manera que se reducían las bases de cotización de los mayores de 52 años que perciben el subsidio.

[Trabajo mantendrá la cotización del 125% para los parados mayores de 52 años para contentar a Podemos]

Ese cambio no gustó en Podemos, que votó en contra del decreto junto con PP y VOX. Retirada esa reducción, el Gobierno y los sindicatos entienden que ya no existen obstáculos para su nueva tramitación parlamentaria. Cabe recordar que el cuarto pago de los fondos Next Generation está vinculado a la aprobación de esta reforma

De hecho, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, publicó este lunes en sus redes que el "Gobierno rectifica" al mantener la cotización del 125%. "Lo eliminará manteniendo el resto de mejoras. Ojalá lo hubiesen hecho antes, pero Podemos vuelve a demostrar que pelear sirve", comentó en X.

Las cuantías de las prestaciones equivaldrán al 95% del IPREM en los primeros seis meses, para bajar al 90% en el semestre posterior. El resto de la duración de la prestación será el 80% del IPREM.

Además, el nuevo texto incorporará a dos grupos: las víctimas de violencia de género y sexual y los emigrantes retornados.

La manifestación por el Primero de Mayo, en imágenes Roberto Ordúñez Madrid

También se ampliará la cobertura de las prestaciones parciales para pasar a una completa. Esta medida está pensada para los trabajadores con contratos a tiempo parcial que hasta ahora recibían una prestación parcial.

Entre los otros puntos que recogerá esta nueva propuesta se encuentran la ampliación de la cobertura, al permitir el acceso de las parejas de hecho a la unidad familiar, y la eliminación del tiempo de espera de un mes para pasar de las prestaciones contributivas a las asistenciales.

Asimismo, mejora la cobertura de aquellos que no acrediten 12 meses cotizados, algo que beneficia a los jóvenes; y facilidades para el cumplimiento del requisito de insuficiencia de rentas, como ha detallado CCOO tras la reunión.

La nueva reforma de los subsidios también garantiza el acceso a prestaciones contributivas para trabajadores residentes en Marruecos que hayan trabajado en España, aunque ya no residan en el país. Está pensando, sobre todo, para las personas que trabajan de forma transfronteriza en Ceuta y Melilla.

Además, para los colectivos que pasarán al Ingreso Mínimo Vital (IMV) se establecerá una pasarela, ya que esa prestación depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.