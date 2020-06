Díaz avisa a los empresarios que defrauden con los ERTE: se arriesgan a cometer un delito penal

A día de hoy, unos 2,2 millones de personas cobran su prestación de desempleo gracias a los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) excepcionales activados por el Covid-19, con miles de empresas que se exoneran también del pago de sus cuotas a la Seguridad Social. Sin embargo, entre ellas hay numerosos “fraudes” que el Ministerio de Trabajo ya ha identificado.

Así lo ha indicado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, quien ha asegurado que su departamento está “cruzando datos” y se va a hacer público la cantidad de empresas defraudadoras que se han encontrado y que no cumplen las condiciones que exigen los ERTE excepcionales. “La gran mayoría de los empresarios son honrados, pero siempre hay un espacio para la irregularidad”.

Ha recordado que, como ya había prometido, la Inspección Laboral analizará todos los ERTE concedidos a posteriori, y ha lanzado un aviso para navegantes y eventuales empresarios defraudadores: “no son conscientes de que pueden invadir el ámbito penal”.

Intervención pública

Díaz ha abordado estas cuestiones durante una encuentro digital organizado por ‘eldiario.es’ . En él, la ministra de Trabajo, ante la situación de Alcoa, ha defendido la intervención pública en industrias estratégicas para el país. “¿Por qué lo puede hacer Francia y nosotros no? No sé por qué no se puede abordar este debate con naturalidad. La cultura industrial que se ha propiciado no es muy positiva”.

Por otro lado, ha defendido su postura respecto a la reforma laboral, postulando la derogación no solo de la de 2012 (la de Mariano Rajoy), sino también de la de 2010, que aprobó el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Asímismo, ha recordado que su departamento trabajo una legislación de teletrabajo y ha defendido que las empresas asuman los costes que supone esta modalidad para los trabajadores. “¿Dónde está la alarma de esto de pagar los costes del teletrabajo? Es lo normal” y “está en el acuerdo marco europeo”.

Respecto a la ampliación de los ERTE, ha reiterado que espera un acuerdo en breve en el que “salgamos ganando todos”.