Kevin Warsh muestra su preocupación por la inflación y aboga por una Fed más discreta en su discurso en Jackson Hole

Aunque los datos recientes del PCE y el IPC han sido mejores de lo esperado, Warsh considera que no indican mejoras significativas en las tendencias de fondo.

Warsh abogó por una Reserva Federal más discreta para evitar que los mercados reaccionen a pequeños matices en la comunicación del banco central.

Kevin Warsh, presidente de la Fed, expresó su preocupación por la inflación en EE.UU. durante el simposio de Jackson Hole.

Kevin Warsh se estrena en Jackson Hole. El presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed) ha mostrado este viernes su preocupación por la marcha de la inflación en Estados Unidos y ha abogado por un banco central más discreto.

Así lo ha manifestado en su discurso dentro del simposio anual de banca central. En él, Warsh ha reiterado su voluntad de establecer una comunicación institucional que evite reacciones en los mercados financieros basadas en sutiles cambios en el lenguaje de sus comunicados.

"Aunque los datos de la inflación del PCE y el IPC del verano son mejores de lo esperado, no nos aclaran que las tendencias de fondo han mejorado de manera significativa", ha asegurado Warsh en su primer discurso en Jackson Hole como jefe de la política monetaria estadounidense.

El guardián del dólar ha manifestado que "no debemos permitir un régimen en el que los participantes en los mercados están mirando principalmente a la Fed para su próxima operación de mercado".

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