La inflación de la eurozona repunta al 2,9% en julio y mete presión al BCE para volver a subir los tipos de interés

La economía de la eurozona creció un 0,4% en el segundo trimestre, destacando España con un crecimiento del 0,7%, aunque sigue siendo uno de los países con mayor tasa de paro.

España registra la mayor inflación armonizada entre las grandes economías de la eurozona (3,8%), superando la media del bloque y perdiendo competitividad.

El Banco Central Europeo enfrenta presión para subir los tipos de interés en septiembre, tras el repunte de la inflación y la subida de la inflación subyacente al 2,5%.

La inflación de la eurozona subió al 2,9% en julio, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía tras el repunte del precio del petróleo.

La inflación de la eurozona volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,9%, una décima más que el mes anterior, por el nuevo encarecimiento de la energía tras la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que ha vuelto a disparar el precio del petróleo.

También repuntó la inflación subyacente -el indicador estructural que excluye los elementos más volátiles, como la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco-, que pasó del 2,4% de junio al 2,5% en julio, según el dato adelantado publicado este viernes por Eurostat, la oficina estadística de la UE.

Este nuevo aumento de los precios intensifica la presión sobre el Banco Central Europeo (BCE) para que reanude las subidas de los tipos de interés en su próxima reunión del 10 de septiembre, después de la pausa acordada en julio. La institución ha insistido en que hará todo lo necesario para devolver la inflación a su objetivo del 2%.

La propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, reveló tras la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio que algunos miembros defendieron una subida inmediata de los tipos. Sin embargo, terminó imponiéndose la opción de esperar hasta septiembre para disponer de un cuadro macroeconómico más completo tras el verano antes de tomar una decisión.

El principal motor del repunte de la inflación vuelve a ser la energía, cuyo encarecimiento se acelera hasta el 10% interanual en julio, frente al 8,5% de junio.

También aumentan ligeramente los precios de los servicios, del 3,2% al 3,3%, y de los bienes industriales no energéticos, del 0,7% al 0,9%. En cambio, la inflación de los alimentos, el alcohol y el tabaco se modera hasta el 1,2%, tres décimas menos que el mes anterior.

Entre las grandes potencias económicas de la eurozona, España es la que registra un índice de precios al consumo armonizado más alto -el 3,8%, dos décimas más que en junio y casi un punto por encima de la media de la eurozona-, lo que se traduce en una pérdida de competitividad.

A continuación se situó Italia, donde la inflación se moderó una décima, hasta el 2,9%; Alemania, con una subida de cuatro décimas, hasta el 2,8%; y Francia, que volvió a figurar entre los países con menor inflación de la eurozona pese a subir su tasa del 2% al 2,4%.

Tasa de inflación en la eurozona en julio El Español

Mientras la inflación se acelera ligeramente, el buen dato de crecimiento del segundo trimestre, publicado este jueves, da más margen al BCE para subir los tipos. Contra todo pronóstico, la economía de la eurozona aceleró su crecimiento hasta el 0,4% en el segundo trimestre, tras el estancamiento de principios de año, resistiendo el impacto económico de la guerra de Irán.

Entre las grandes economías, España lidera el crecimiento con un 0,7% (una décima más que entre enero y marzo), triplicando el ritmo de Italia, Francia y Alemania (0,2% cada una).

También el mercado laboral resiste el embate de la nueva crisis en Oriente Próximo. En junio, la tasa de paro se mantuvo estable en el 6,3% en la eurozona y en el 6% en el conjunto de la Unión, sin cambios respecto a mayo y en niveles próximos a mínimos históricos.

Aunque lidera el crecimiento entre las grandes economías europeas, España sigue siendo el segundo país del bloque con mayor tasa de paro (10,1%), solo por detrás de Finlandia (10,5%). Además, ocupa el segundo puesto de la UE en desempleo juvenil, con un 23,4%, únicamente superada por Suecia (24,9%).