El Tribunal Supremo de EEUU rechaza el intento de Trump para destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Fed

La sentencia fue aprobada con 5 votos a favor y 4 en contra, reforzando la independencia de la Reserva Federal desde su creación en 1913.

El Tribunal Supremo de EEUU ha declarado inconstitucional el intento de Donald Trump de destituir a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha declarado inconstitucional la maniobra de Trump para destituir como gobernadora de la Reserva Federal a Lisa Cook. El presidente estadounidense despidió a Cook el pasado agosto después de que el Gobierno de EEUU iniciara una investigación contra ella por presunto fraude hipotecario.

Con la sentencia, avalada con 5 votos frente a 4, la Justicia estadounidense da un paso al frente para proteger la independencia de la Fed tras convertirse Trump en el primer presidente en destituir a un cargo del banco central de EEUU desde que el Congreso creara la Fed en 1913.

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