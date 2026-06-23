La Eurocámara aprueba la legislación para crear el euro digital, cuyas primeras pruebas piloto arrancarán en 2027

La legislación también prohíbe que los comercios rechacen pagos en efectivo, salvo en casos muy limitados, preservando la libertad de elección de los usuarios.

Se establecerán límites a la cantidad de euros digitales que cada persona podrá tener, y el sistema garantizará privacidad y gratuidad en los servicios básicos.

La nueva normativa busca ofrecer una alternativa europea frente a los sistemas de pago estadounidenses como Visa y Mastercard, protegiendo la soberanía monetaria de la UE.

La Eurocámara ha aprobado la legislación para crear el euro digital, con pruebas piloto previstas para 2027 y un lanzamiento potencial en 2029.

Tras muchos meses de retrasos y vacilaciones, la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara ha aprobado finalmente este martes -por 43 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención- la legislación que permitirá introducir el euro digital a partir de 2029, cuyo objetivo es proteger la soberanía monetaria de la UE y ofrecer una alternativa a los gigantes privados de pagos de EEUU, como Visa o Mastercard.

En paralelo, los eurodiputados han dado también luz verde -por 46 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones- a la norma que prohibirá que comerciantes y proveedores de servicios se nieguen a aceptar pagos en efectivo, excepto en un número muy limitado y tasado de casos.

"El objetivo no es empujar a nadie hacia una determinada forma de pago, sino ofrecer más opciones y preservar la libertad de elección", ha señalado el eurodiputado del PP Fernando Navarrete, que ha sido el ponente del paquete legislativo.

"Queremos que quien quiera seguir utilizando efectivo pueda hacerlo y que quien prefiera medios digitales disponga también de una alternativa europea y segura proporcionada por el Banco Central Europeo", asegura Navarrete, que fue subgobernador del Banco de España en 2018.

Una vez que el Parlamento ha definido por fin su posición, se abre ahora la negociación del texto final del paquete legislativo con los Gobiernos de la UE, que ya alcanzaron un acuerdo en diciembre de 2025.

El objetivo es cerrar la normativa antes de final de año para que el Banco Central Europeo (BCE) pueda arrancar las primeras pruebas piloto del euro digital en 2027, coincidiendo con el 25 aniversario de la moneda única.

"El euro digital es clave para la independencia financiera de Europa. Como una iniciativa de pago verdaderamente europea y pública, ofrece una respuesta al oligopolio de los sistemas de tarjetas estadounidenses como Visa y Mastercard, que actualmente imponen comisiones elevadas a los comerciantes y tienen el poder de excluir por completo a personas del sistema de pagos", ha dicho el grupo socialista en la Eurocámara en un comunicado.

En su informe original, presentado en noviembre de 2025, Navarrete planteaba una distinción clara entre el euro digital offline -que consideraba la prioridad absoluta- y la versión online, a la que atribuía riesgos como la desintermediación bancaria, las posibles salidas de depósitos y la competencia directa con los sistemas de pago privados.

Por ello, el ponente proponía que el desarrollo del euro digital online fuera meramente condicional, es decir, que solo avanzara en ausencia de una alternativa de pagos paneuropea privada. Sin embargo, finalmente no ha logrado recabar el apoyo suficiente en la Eurocámara para mantener esta diferenciación y ha terminado aceptando que ambas modalidades evolucionen en paralelo.

Para proteger al sistema financiero, la norma prevé que se fije un límite a la cantidad de euros digitales que cada persona podría tener. Los eurodiputados proponen que ese techo lo establezca la Comisión Europea, basándose en las recomendaciones del BCE, y que se revise al menos cada dos años. El Parlamento Europeo quiere, además, tener pleno poder de decisión en ese proceso.

Las empresas no podrían mantener euros digitales, salvo para retener pagos entrantes durante un máximo de 24 horas. El euro digital no generará intereses ni tendrá coste alguno por su tenencia.

Los servicios básicos -como la apertura de una cuenta, la tenencia y gestión de fondos y la obtención de al menos un instrumento de pago- serán gratuitos. Los proveedores de servicios de pago (PSP) podrán cobrar por servicios adicionales, con la excepción de las comisiones por inactividad o la agrupación de servicios.

Las comisiones para los comerciantes y entre proveedores estarán limitadas, mientras que los pagos offline serán completamente gratuitos.

El euro digital incorporará desde su diseño los principios de privacidad por defecto. Tecnologías avanzadas, como las "pruebas de conocimiento cero", permitirán verificar las transacciones sin revelar datos personales, que solo se tratarán en la medida estrictamente necesaria para el funcionamiento del sistema. El BCE no tendría acceso a los datos de identificación personal.

"El euro digital no se limita a preservar lo que ya tenemos. Es también una oportunidad para poner fin a una dependencia con la que hemos convivido durante demasiado tiempo", ha dicho la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Europa no cuenta con un sistema de tarjetas paneuropeo propio, y la mayor parte de lo que la gente paga con tarjeta funciona sobre redes que no nos pertenecen. Los sistemas internacionales representan más del 60 % de los pagos con tarjeta, y 13 de los 21 países de la zona euro no tienen un sistema nacional de tarjetas.

"Los sistemas europeos nunca han alcanzado una escala paneuropea porque están atrapados en un círculo vicioso: ningún comerciante adopta lo que utilizan pocos clientes, y ningún cliente usa lo que aceptan pocos comerciantes", sostiene Lagarde.

"El euro digital rompe ese círculo. Gracias a su estatus de curso legal, deberá ser aceptado en todas partes. Esto daría a Europa, por fin, un instrumento de pago que funcione en toda la Unión. Y, como sus estándares técnicos son abiertos, cualquier proveedor puede construir sobre ellos y operar en toda Europa desde el principio. Por primera vez, los actores europeos podrían competir en igualdad de condiciones", asegura la banquera francesa.