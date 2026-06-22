Lagarde aleja otra subida de tipos en julio: "No vemos indicios que justifiquen una respuesta más contundente"

El BCE decidirá sobre futuras subidas de tipos en cada reunión, actuando con agilidad según la evolución de los datos.

Lagarde considera que el actual shock inflacionario es menos intenso que el provocado por la invasión rusa de Ucrania.

El BCE subió los tipos en junio por primera vez en tres años debido al impacto inflacionario de la guerra en Irán.

Christine Lagarde descarta una nueva subida de tipos de interés del BCE en julio, al no ver indicios que la justifiquen.

Tras la primera subida de tipos en tres años por el impacto de la guerra de Irán, ejecutada el pasado 11 de junio, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha alejado este lunes las expectativas de un nuevo aumento del precio del dinero en la próxima reunión del Consejo de Gobierno, prevista para el 23 de julio.

En una comparecencia ante la comisión de Economía del Parlamento Europeo, Lagarde ha sostenido que el shock inflacionario derivado del conflicto con Irán es, por ahora, menos intenso que el desencadenado por la invasión rusa de Ucrania.

De momento, no existen indicios que justifiquen una respuesta tan contundente como la que el BCE se vio obligado a desplegar entonces, cuando encadenó diez subidas consecutivas de los tipos de interés por un total de 450 puntos básicos, alega la presidenta.

"En comparación con el anterior episodio inflacionario, el shock actual parece, por el momento, de menor magnitud y se está produciendo en un contexto diferente", ha subrayado Lagarde.

"Durante el episodio previo, la economía estaba saliendo de la pandemia, que había generado importantes desequilibrios macroeconómicos, entre ellos las disrupciones en las cadenas de suministro y unas políticas monetaria y fiscal altamente acomodaticias para sostener la recuperación".

"En cambio, al inicio del shock actual, la inflación se encontraba más cerca del objetivo y tanto la política monetaria como la fiscal ya no eran especialmente acomodaticias. Esto sugiere que, hasta ahora, la transmisión del shock a los precios podría ser más limitada, aunque los riesgos persisten si el impacto se intensifica o se prolonga", afirma la jefa del BCE.

"Todavía no observamos indicios de un desanclaje de las expectativas de inflación ni de efectos de segunda ronda que justifiquen, en esta fase, una respuesta de política monetaria más contundente", ha destacado Lagarde.

"Pero eso no significa que podamos caer en la complacencia: tras el periodo de elevada inflación de 2022 y 2023, la formación de precios y salarios puede ser ahora más sensible a nuevos shocks".

Por este motivo, la presidenta del BCE ha señalado que el Consejo de Gobierno reaccionará con "agilidad" y seguirá decidiendo sobre si sube o no los tipos "reunión a reunión" y basándose en los últimos datos disponibles, sin comprometerse de antemano con una trayectoria fija. Con este enfoque, sostiene Lagarde, podemos ajustar nuestra respuesta a medida que evolucione el shock y garantizar que siga siendo proporcionada"