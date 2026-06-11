El BCE sube los tipos por primera vez en tres años hasta el 2,25% para contener la inflación provocada por la guerra de Irán

El encarecimiento energético y el estancamiento económico limitan el margen de maniobra del BCE, que vigilará la situación antes de nuevos movimientos.

El BCE empeora sus previsiones: inflación media del 3% en 2026 y menor crecimiento económico, con la eurozona avanzando solo un 0,8% este año.

Christine Lagarde afirma que la subida, acordada por unanimidad, responde al fuerte shock energético y al riesgo de una espiral inflacionista.

El BCE sube los tipos de interés al 2,25%, el primer aumento en casi tres años, para frenar la inflación causada por la guerra de Irán.

Las repercusiones económicas de la guerra iniciada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán siguen llegando al bolsillo de los europeos. La escalada de los precios energéticos y las nuevas presiones inflacionistas desatadas por el conflicto en Oriente Próximo han llevado al Banco Central Europeo (BCE) a endurecer su política monetaria, que se traduce en un encarecimiento de los créditos y las hipotecas.

Después de 12 meses sin mover el precio del dinero, la institución que dirige Christine Lagarde ha ejecutado este jueves su primera subida de tipos en casi tres años. El aumento, de un cuarto de punto, eleva la tasa de referencia hasta el 2,25% y certifica el fin de la pausa monetaria mantenida desde 2025.

"La guerra en Oriente Próximo está generando presiones inflacionistas y la decisión de aumentar los tipos de interés es adecuada en los diferentes escenarios que analizan la posible evolución de la perturbación y su impacto en las perspectivas a medio plazo para la zona del euro", alega el Consejo de Gobierno en el comunicado hecho público al término de la reunión.

En la rueda de prensa posterior, Lagarde ha relatado que la decisión de subir los tipos un cuarto de punto se ha adoptado por unanimidad y sin discutir ninguna otra alternativa. El incremento era imprescindible debido al "gran shock energético que hemos visto desde el principio de marzo, que está durando más de lo que preveían los expertos geopolíticos y que empieza a contagiarse por toda la economía, con costes directos obvios y costes indirectos que comienzan a emerger".

Varios miembros del directorio del BCE habían insistido en los días previos en que se trata de una subida preventiva, una póliza de seguros destinada a evitar que el repunte de los precios energéticos acabe desencadenando una espiral inflacionista más amplia, una teoría que ha rechazado la presidenta.

"Tenemos una inflación que es demasiado alta para nuestros ciudadanos y demasiado alta para el objetivo de estabilidad de precios y vamos a hacerle frente porque nuestro compromiso es la estabilidad de precios", alega Lagarde.

En todo caso, el BCE ha señalado que no estamos ante el inicio de un nuevo ciclo de alzas rápidas como el que siguió al estallido de la guerra de Ucrania, cuando reaccionó tarde a la escalada de precios y se vio obligada a compensar ese retraso con un brusco endurecimiento de la política monetaria. "Con la decisión de hoy, el Consejo de Gobierno continúa estando en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por la guerra", reza el comunicado.

En la rueda de prensa de este jueves, Lagarde ha eludido dar ningún tipo de pistas sobre sus próximos movimientos: teniendo en cuenta el elevado nivel de "incertidumbre", el BCE no puede comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos.

El Consejo de Gobierno "realizará un atento seguimiento de la situación y aplicará un enfoque dependiente de los datos, en el que las decisiones se adoptan reunión a reunión, para determinar la orientación apropiada de la política monetaria".

Empeoramiento de las previsiones

En todo caso, el BCE ha empeorado este jueves sus previsiones de crecimiento e inflación para la eurozona debido al impacto negativo de la guerra de Irán y avisa de que, cuanto más se prolongue el conflicto, más graves serán sus réplicas sobre la economía europea.

Según las nuevas estimaciones, la inflación general se situará en una media del 3% en 2026, cuatro décimas por encima de lo previsto en marzo; del 2,3% en 2027, tres décimas más; y del 2% en 2028.

En cuanto al crecimiento económico, el BCE prevé que la eurozona avance apenas un 0,8% este año y un 1,2% en 2027, lo que supone una rebaja de una décima en ambos ejercicios respecto a las proyecciones anteriores. La institución atribuye este deterioro a "un impacto más pronunciado de la guerra en los mercados de materias primas, en las rentas reales y en la confianza".

Para 2028, sin embargo, mejora ligeramente sus perspectivas y pronostica un crecimiento del 1,5%, una décima más que en su informe de marzo.

Además de su escenario base, Fráncfort ha diseñado dos hipótesis más pesimistas ante una guerra de Irán más larga e intensa de lo previsto. La más severa dibuja un panorama de estanflación grave para la eurozona: el crecimiento se desplomaría hasta el 0,5% este año y el 0,4% en 2027, mientras que la inflación se dispararía hasta una media del 5,3% en 2027.

Con la pausa de este jueves, la facilidad de depósito -el tipo que remunera el dinero que los bancos comerciales aparcan a un día en el BCE y que actúa como principal referencia de la política monetaria- sube del 2% al 2,25%, el nivel más alto desde junio de 2025.

El tipo aplicable a las operaciones principales de financiación escala hasta el 2,4%, mientras que la facilidad marginal de crédito -el coste de la financiación a un día para la banca- aumenta hasta el 2,65%.

Poco margen de maniobra

De cara a los próximos meses, la tarea del BCE se complica. Al margen de las nuevas previsiones, los últimos datos disponibles ya apuntan a que el "shock de estanflación" del que alertó la Comisión de Ursula von der Leyen tras el estallido de la guerra -una combinación de repunte de los precios y desaceleración económica- empieza a materializarse.

La economía de la eurozona se contrajo un 0,2% en el primer trimestre del año, frente al crecimiento del 0,2% registrado entre octubre y diciembre de 2025. Incluso descontando el caso de Irlanda -cuyas cifras están fuertemente condicionadas por la actividad de las multinacionales radicadas en el país-, el bloque comunitario se mueve peligrosamente cerca del estancamiento.

Al mismo tiempo, la inflación de la eurozona se aceleró dos décimas en mayo, hasta el 3,2%, su nivel más alto desde septiembre de 2023 y muy por encima del objetivo del 2% fijado por el BCE. Detrás de este repunte vuelve a situarse el encarecimiento de la energía provocado por la guerra en Oriente Próximo.

Este escenario de estanflación reduce el margen de maniobra de Fráncfort, atrapado entre el riesgo de enfriar aún más una economía debilitada y la necesidad de contener unas presiones inflacionistas que continúan ganando intensidad.

¿Teme el BCE que la subida de tipos asfixie el crecimiento? "El principal riesgo habría sido no tomar esta decisión, porque si se deja que la inflación empiece a desbocarse sin control, entonces se vuelve más difícil traerla de nuevo al nivel de estabilidad de precios que hemos definido. Así que la buena decisión era subir los tipos", ha zanjado Lagarde.