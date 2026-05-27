Guindos se despide del BCE "orgulloso" de no haber tenido ninguna crisis financiera durante su mandato

Insiste en la necesidad de culminar la unión bancaria europea mediante la creación de un sistema común de garantía de depósitos.

Guindos destaca la resiliencia demostrada por los bancos europeos ante desafíos como la pandemia, la guerra en Ucrania y crisis bancarias internacionales.

Luis de Guindos se despide del BCE orgulloso de no haber enfrentado crisis financieras graves en la eurozona durante sus ocho años de mandato.

Luis de Guindos, cuyo mandato como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) expira el próximo 31 de mayo, ha expresado su satisfacción por no haber registrado ningún problema relevante para la estabilidad financiera de la zona euro durante sus ocho años en la institución.

También ha advertido de que las vulnerabilidades siguen siendo elevadas, en particular ante la prueba de estrés que representa la guerra de Irán.

"Me enorgullece que, durante mi mandato de los últimos ocho años, no hayamos tenido y eso que hemos atravesado momentos difíciles", ha resumido en una conferencia con los medios de comunicación con motivo de la presentación del 'Informe de Estabilidad Financiera'.

En este sentido, Guindos ha destacado la resiliencia demostrada por los bancos europeos, a pesar de haber atravesado durante los últimos ocho años episodios de incertidumbre como la pandemia y la posterior reapertura de la economía, así como la invasión de Ucrania, la vuelta a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump y el cambio de paradigma en las instituciones globales y multilaterales, así como crisis como la de los bancos regionales estadounidenses o el colapso de Credit Suisse.

Guindos, que desde su llegada al BCE en junio de 2018 y hasta su marcha esta semana ha asumido la responsabilidad dentro del directorio de la entidad en los asuntos relacionados con Política Macroprudencial y Estabilidad Financiera, así como en el área de Gestión de Riesgos, ha querido subrayar en su última comparecencia ante la prensa la capacidad demostrada por los bancos de la eurozona para gestionar estas situaciones.

Unión bancaria

"Creo que esto es algo positivo para la región. La resiliencia de los bancos europeos es una de las pocas ventajas estructurales de Europa y no tenemos muchas", ha comentado.

No obstante, a pesar de esta satisfacción, el aún vicepresidente del BCE ha insistido en la importancia de cara al futuro de culminar la unión bancaria, ya que, si bien la supervisión de los bancos ha sido positiva en general, "la unión monetaria no está completa".

En particular, el economista español ha reiterado que, mientras que hay una supervisión única y una resolución única, no se cuenta con un sistema común de garantía de depósitos (EDIS), que considera clave en el futuro y "ahora es el momento de hacerlo", puesto que, a diferencia de su época de ministro de Economía en España, cuando había muchas dudas sobre el sector bancario en los países del sur de Europa, la situación actualmente es diferente y los bancos son sólidos.

De tal modo, mientras que las dudas con respecto a un fondo de garantía común de los depósitos eran comprensibles hace 10 o 15 años, para Guindos la situación actualmente ahora es totalmente distinta, por lo que ha instado a legisladores, gobiernos, Comisión Europea y Consejo Europeo a aprovechar la resiliencia actual de los bancos en toda Europa para implementar y completar la unión bancaria mediante el sistema común de garantía de depósitos, el tercer pilar de la unión bancaria.