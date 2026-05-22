Kevin Warsh jura su cargo como presidente de la Reserva Federal ante Donald Trump y promete actuar con "independencia"

El nuevo presidente de la Fed se enfrenta al reto de mantener la estabilidad de precios y el máximo empleo, además de demostrar autonomía frente a las presiones de Trump sobre los tipos de interés.

Warsh asume el cargo en un contexto de repunte de la inflación, que alcanzó el 3,8% en abril por la subida de la energía tras el cierre de Ormuz.

Kevin Warsh ha jurado este viernes en la Casa Blanca y bajo la mirada de Donald Trump su cargo como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Será el máximo responsable de la institución monetaria durante al menos cuatro años y formará parte de ella como gobernador hasta 2030 tras superar el aval del Senado de EEUU.

Durante la ceremonia, el ya presidente de la Fed ha afirmado que el objetivo de su mandato -en línea con las ambiciones del banco central estadounidense- será promover la estabilidad de los precios y el máximo empleo. "Cuando persigamos estos objetivos la inflación será menor, el crecimiento más sólido, el salario real disponible más elevado y Estados Unidos un país más próspero", apuntaba Warsh.

Además, ha aspirado a conseguir dichos propósitos con "independencia". Una voluntad que también ha resaltado Donald Trump en su discurso previo, pero que dista de la realidad de la relación del mandatario estadounidense con el banco central.

"Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Quiero que sea independiente y simplemente haga un gran trabajo. Que no me mire a mí ni a nadie más, que haga lo suyo y haga un gran trabajo", sentenciaba Trump tras afirmar que Warsh era una persona muy especial y el mejor candidato que existe para ocupar el cargo de guardián del dólar.

Con la toma de posesión de Warsh se inicia una nueva era en el banco central de Estados Unidos, que deja atrás de manera definitiva el mandato de Jerome Powell, quien ha sido el máximo representante de la Fed en los últimos ocho años.

La llegada de Warsh a la institución monetaria llega en un momento crítico para la economía estadounidense, protagonizado por el repunte del coste de la vida tras la subida del precio de la energía por el cierre de Ormuz. Un bloqueo que hizo repuntar la inflación en abril hasta el 3,8%, situándose en máximos desde mayo de 2023.

No es el único reto al que se enfrentará Warsh en su mandato. El exbanquero tendrá que demostrar que es un sujeto independiente a los deseos de Trump y su obsesión por bajar los tipos de interés. Una voluntad, la de controlar el banco central, que ya marcó el final del mandato de Jerome Powell y que llevó al expresidente de la Fed a verse involucrado en una investigación criminal que fue finalmente archivada.

Un contexto que llevó a Powell a tomar una decisión alejada de la tradición del banco central: permanecer en la Fed una vez acabado su mandato. Lo hará como "gobernador de perfil bajo" tal y como él mismo declaró en la rueda de prensa posterior a la última reunión de la Fed.

Warsh hereda unos tipos de interés congelados en la horquilla de entre el 3,5% y el 3,75% durante tres reuniones consecutivas. Su primera gran cita, en menos de un mes. Durante los próximos 17 y 18 de junio liderará la próxima reunión de la Reserva Federal.

Una cita que será la tercera tras el estallido de la guerra de Irán y que traerá una actualización del dot plot de la Fed, la hoja de ruta que resume las predicciones de la institución sobre el futuro de los tipos y otros medidores macroeconómicos.