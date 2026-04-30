El BCE mantiene los tipos en el 2% mientras afloran signos de estanflación en la eurozona por la guerra en Irán

A pesar del impacto económico, el mercado laboral de la eurozona se mantiene estable, con la tasa de paro bajando al 6,2% en marzo de 2026.

Los mercados anticipan una posible subida de tipos en junio, mientras que el BCE insiste en decidir sus movimientos reunión a reunión según los datos disponibles.

El conflicto en Oriente Próximo ha provocado un aumento de la inflación y un estancamiento del crecimiento en la eurozona, acercando el riesgo de estanflación.

El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 2% por séptima vez consecutiva ante la incertidumbre derivada de la guerra en Irán.

Con los mercados sacudidos por la incertidumbre y la volatilidad derivadas de la guerra en Irán, el Banco Central Europeo (BCE) prefiere mantenerse de momento en modo espera, a fin de no comprometer su margen de maniobra.

La institución dirigida por Christine Lagarde ha decidido este jueves dejar sin cambios los tipos de interés en el 2% por séptima vez consecutiva, pese a que el conflicto en Oriente Próximo ya ha disparado la inflación y ha frenado el crecimiento de la eurozona, lo que abre la puerta a un escenario de estanflación.

El BCE sigue así la estela de la Reserva Federal de Estados Unidos o del Banco de Inglaterra, que también han optado por hacer una pausa mientras siguen calibrando su respuesta al impacto económico de la guerra en Irán.

No obstante, la paciencia de Lagarde no va a durar: los mercados anticipan una primera subida de un cuarto de punto en la próxima reunión del 11 de junio, y ya descuentan plenamente otras dos alzas antes de que acabe el año.

La de este jueves ha sido la última reunión de política monetaria en la que participa el vicepresidente Luis de Guindos, que deja su cargo el próximo 31 de mayo. España vuelve a quedarse así sin silla en el Comité Ejecutivo, el directorio del BCE.

"La guerra en Oriente Próximo ha dado lugar a un acusado incremento de los precios de la energía, impulsando la inflación y afectando al clima económico", señala el comunicado hecho público por el Consejo de Gobierno al término de la reunión.

"Cuanto más tiempo dure la guerra y los precios de la energía se mantengan en niveles elevados, más fuerte es el posible impacto en la inflación general y en la economía", alerta el BCE.

Pese a ello, el organismo dirigido por Lagarde sostiene que "sigue estando en una buena posición para navegar la actual incertidumbre": "La eurozona ha entrado en este período de escalada de precios energéticos con la inflación situada en niveles cercanos al objetivo del 2 %, y la economía ha mostrado capacidad de resistencia en los últimos trimestres".

"Las expectativas de inflación a más largo plazo siguen estando firmemente ancladas, aunque las expectativas de inflación en horizontes temporales más cortos han aumentado significativamente", admite el BCE.

De cara al futuro, el Consejo de Gobierno reitera que tomará las decisiones sobre tipos reunión a reunión y teniendo en cuenta los últimos datos disponibles en cada momento. "El BCE no se compromete de antemano con ninguna senda concreta de tipos", concluye el comunicado.

Con la pausa de este jueves, la facilidad de depósito -el tipo que remunera el dinero que los bancos comerciales aparcan a un día en el BCE y que actúa como principal referencia de la política monetaria- se mantiene en el 2%, el mismo nivel en el que se sitúa desde junio de 2025.

El tipo aplicable a las operaciones principales de financiación se sitúa en el 2,15%, mientras que la facilidad marginal de crédito -el coste de la financiación a un día para la banca- permanece en el 2,4%.

Lagarde ya ha explicado que la respuesta del BCE dependerá de la duración de la guerra de Irán y del bloqueo del estrecho de Ormuz -por donde transitan el 20% de los combustibles fósiles del mundo-, así como del efecto contagio del encarecimiento de los carburantes en el resto de precios.

"Esta doble incertidumbre, tanto sobre la duración del shock como sobre la amplitud de su transmisión, aconseja recabar más información antes de extraer conclusiones firmes para nuestra política monetaria", sostiene la presidenta del BCE para justificar el actual modo de espera.

Sin embargo, los últimos datos muestran que el "shock de estanflación" en la Unión Europea del que avisó la Comisión de Ursula von der Leyen tras el estallido de la guerra -una combinación de repunte brusco de precios y parón de la actividad económica- empieza a hacerse realidad.

El crecimiento de la eurozona se ralentizó hasta el 0,1% en el primer trimestre del año (frente al 0,2% registrado entre octubre y diciembre de 2025), mientras que la inflación repuntó cuatro décimas en abril hasta el 3% debido a la subida de los precios de la energía, un punto por encima del objetivo del Banco Central Europeo (BCE), según la estimación preliminar publicada este jueves por Eurostat.

Este escenario de estanflación complica el margen de maniobra del BCE, atrapado entre el riesgo de que una subida de tipos frene aún más la actividad y la necesidad de contener unas tensiones de precios que siguen al alza.

En contraste, los primeros compases de la guerra en Irán aún no han tenido impacto visible en el mercado laboral, que por ahora muestra resistencia. En marzo de 2026, la tasa de paro de la eurozona bajó una décima, hasta situarse en el 6,2%.