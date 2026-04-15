Trump vuelve a amenazar con echar a Powell de la Fed si no se va cuando acabe su mandato como presidente en mayo

La posible destitución y la investigación a Powell podrían retrasar la confirmación de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal.

El presidente estadounidense respalda la investigación del Departamento de Justicia contra Powell por el coste de la renovación de la sede de la Fed.

Trump exige una bajada agresiva de los tipos de interés y reitera su descontento con la gestión de Powell al frente de la Fed.

Donald Trump amenaza con destituir a Jerome Powell de la Reserva Federal si no abandona la institución al finalizar su mandato como presidente en mayo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con destituir al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, si no abandona la institución monetaria cuando acabe su mandato al frente de la misma el próximo 15 de mayo.

Powell puede seguir dentro del banco central como miembro de la Junta de Gobernadores una vez deje de estar al frente de la Fed. En ese caso, el líder estadounidense amenaza con echarle totalmente de la institución monetaria.

Trump ha avisado en una entrevista en el canal Fox Business que si Powell no abandona por él mismo el cargo tendrá que despedirlo.

"Tendré que despedirlo ... si no se va a tiempo. He evitado despedirlo. He querido hacerlo, pero detesto ser polémico", sentenció en el encuentro televisivo.

En la misma estrevista, el mandatario estadounidense reiteró su ya conocido descontento hacia el jefe de la Fed, a quien el mandatario exige una bajada agresiva de los tipos de interés desde hace meses.

El republicano también insistió en la validez de la investigación del Departamento de Justicia contra Powell por el sobrecoste de la renovación multimillonaria en la sede de la Fed.

"Ya sea incompetencia, corrupción o ambas cosas, creo que hay que averiguarlo", insistió Trump sobre la investigación. "Tengo que averiguarlo", agregó.

Defensa de Powell

Powell, quien ha defendido la independencia del banco central, niega haber actuado de forma indebida y asegura que la investigación es un "pretexto" como consecuencia de que la entidad haya seguido sus propias evaluaciones económicas "en lugar de seguir las preferencias del presidente" estadounidense.

El mes pasado el director de la Fed aseguró que no tenía intenciones de abandonar la entidad hasta que concluya la investigación contra él, y aseguró estar comprometido para continuar en su puesto de manera interina después de mayo si su sucesor no es confirmado entonces.

Powell podría permanecer dentro de la institución monetaria hasta 2028 como miembro de la Junta de Gobernadores.

Las amenazas y las investigación a Powell podrían retrasar la confirmación por parte del Senado de Kevin Warsh como futuro presidente de la institución financiera, según informa Reuters. Warsh fue el candidato elegido por Trump para presidir la Fed una vez acabase el mandato de Powell.

Proceso judicial

También en marzo, un juez federal anuló las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia contra el director del banco central al considerar que la investigación tuvo motivaciones políticas.

La amenaza del republicano, que en más de una ocasión ha atacado personalmente a Powell y hasta ha llegado a llamarlo "cretino", podría traer complicaciones legales porque, según la ley, los presidentes o gobernadores de la Fed no pueden ser destituidos sin causa justificada.

La Administración de Trump también ha intentado destituir a la gobernadora Lisa Cook acusándola de fraude hipotecario en un caso de alto perfil sobre el que delibera actualmente la Corte Suprema.

La Reserva Federal, que mantiene los tipos en la horquilla del 3,5% y el 3,75% se reunirá los próximos 28 y 29 de abril para decidir sobre las tasas, en la que podría la última cita presidida por Powell.