El BCE guarda la pólvora: mantiene los tipos en el 2% aunque avisa de subidas si la guerra de Irán se prolonga

La institución no se compromete con una senda concreta de tipos y decidirá reunión a reunión según evolucione la situación.

El BCE revisa al alza sus previsiones de inflación hasta el 2,6% en 2026 y rebaja las de crecimiento al 0,9%.

Christine Lagarde advierte que el BCE podría subir los tipos si el conflicto se prolonga y alimenta la inflación.

El BCE mantiene los tipos de interés en el 2% por sexta vez consecutiva pese a la volatilidad generada por la guerra en Irán.

Ante el elevado nivel de incertidumbre y volatilidad en los mercados por la guerra en Irán, el Banco Central Europeo (BCE) opta por no mover ficha por ahora para no perder margen de maniobra.

En su segunda reunión de 2026, la institución dirigida por Christine Lagarde ha decidido este jueves dejar sin cambios los tipos de interés en el 2% por sexta vez consecutiva, pese a que la extensión del conflicto al Golfo ya ha disparado los precios del gas y de los carburantes.

No obstante, la presidenta ya ha advertido de que está dispuesta a subir los tipos en breve si la guerra en Irán se prolonga y acaba alimentando una espiral inflacionista. De hecho, el BCE ha revisado con fuerza al alza sus previsiones de inflación: hasta el 2,6% en 2026 (siete décimas más que en diciembre), en el 2,0% en 2027 y en el 2,1% en 2028.

"La guerra en Oriente Próximo ha creado riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico, que hacen que las perspectivas sean mucho más inciertas", señala el Consejo de Gobierno en el comunicado hecho público al término de la reunión.

"La guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo debido al encarecimiento de los precios de la energía. Sus implicaciones a medio plazo dependerán tanto de la intensidad y la duración del conflicto, como del modo en que los precios de la energía afecten a los precios de consumo y a la economía", apunta.

En paralelo, el BCE empeora sus previsiones de crecimiento hasta el 0,9% en 2026 (tres décimas menos), el 1,3% en 2027 y el 1,4 % en 2028.

La rebaja se explica por "los efectos de la guerra en los mercados de materias primas, en las rentas reales y en la confianza en todo el mundo".

"Al mismo tiempo, el bajo nivel de desempleo, la solidez de los balances del sector privado y el gasto público en defensa e infraestructuras deberían seguir respaldando el crecimiento", señala el Consejo de Gobierno.

No obstante, si las perturbaciones en el suministro y gas y petróleo se prolongan, el aumento de la inflación y la caída del crecimiento serían mucho más graves de lo previsto en el escenario central.

"Las implicaciones para la inflación a medio plazo dependen esencialmente de la magnitud de los efectos indirectos y de segunda ronda de una perturbación energética más intensa y más persistente".

De cara al futuro, el BCE mantendrá su estrategia de decidir sobre los tipos reunión a reunión, basándose en los últimos datos disponibles. "El Consejo de Gobierno no se compromete de antemano con ninguna senda concreta de tipos", concluye el comunicado.

Lagarde ha dejado claro que no repetirá los errores que llevaron a la crisis inflacionista que se produjo al inicio de la guerra de Ucrania en 2022, cuando el BCE reaccionó tarde por considerar que la subida de precios sería temporal.

"Puedo garantizar que haremos todo lo que sea necesario para que la inflación se mantenga bajo control, y que los europeos no sufran aumentos de inflación como los que vimos en los años de 2022 y 2023", asegura la presidenta del BCE.

Con la nueva pausa de este jueves, el tipo de interés de la facilidad de depósito (es decir, lo que cobran las entidades por aparcar su dinero en Fráncfort a un día), que es la que guía ahora la orientación de la política monetaria, se mantiene en el 2%, su nivel más bajo desde diciembre de 2022.

La tasa aplicable a las operaciones principales de financiación se queda en el 2,15%, mientras que la facilidad marginal de crédito (lo que pagan los bancos por la financiación a un día) se deja también sin cambios en el 2,4%.

En todo caso, Lagarde considera que la eurozona está ahora en una mejor situación económica que cuando comenzó la guerra de Ucrania y cuenta con mayor capacidad para absorber el shock de la guerra de Irán.

Aunque la tasa de inflación se aceleró en febrero, incluso antes del estallido de la guerra de Irán, hasta situarse en el 1,9% (dos décimas más que en enero), se mantiene bajo control y en línea con el objetivo del BCE.

Por su parte, el crecimiento ha mostrado ser bastante resistente a la sucesión de crisis que golpean a la eurozona, con una tasa del 1,4% para el conjunto del año 2025.