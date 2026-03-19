El BCE alerta de un "escenario severo" si se alarga la guerra de Irán: la inflación llegará al 4,4% y el crecimiento caerá al 0,4%

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, durante su rueda de prensa de este jueves en Fráncfort Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El BCE advierte que la inflación podría alcanzar el 4,4% en 2026 y el 4,8% en 2027 si la guerra de Irán se prolonga y se mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz. En este escenario severo, el crecimiento económico de la eurozona caería al 0,4% en 2026 y al 0,9% en 2027, muy por debajo de las previsiones anteriores. El precio del barril de petróleo podría llegar a los 145 dólares y el gas a 106 euros/MWh, con un suministro energético que solo se normalizaría gradualmente a partir de 2027. Pese a la incertidumbre, el BCE ha mantenido los tipos de interés en el 2% y ha revisado al alza sus previsiones de inflación y a la baja las de crecimiento para los próximos años.

El Banco Central Europeo (BCE) ha avisado este jueves de que la inflación de la eurozona se disparará hasta el 4,4% de media este año y hasta el 4,8% en 2027 si la guerra de Irán se prolonga, con un bloqueo persistente del estrecho de Ormuz -por donde transita una quinta parte del petróleo mundial- y daños graves en infraestructuras energéticas.

En este "escenario severo", el crecimiento económico de la eurozona se desplomaría a apenas el 0,4% este año y el 0,9% en 2027, en lugar del avance del 1,2% en 2026 y del 1,4% en 2027 que el propio BCE había calculado en diciembre. Es decir, un auténtico "shock de estanflación", como el que también prevé Bruselas si la guerra se prolonga.

En el peor de los casos, el BCE calcula que el precio del barril de petróleo podría escalar hasta 145 dólares en el segundo semestre de 2026 (un 62% más que en el escenario base), mientras que el gas subiría hasta 106 euros MWh (+109%).

Los volúmenes de suministro no comenzarían a normalizarse hasta el primer trimestre de 2027 y lo harían de manera lenta y gradual.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dejado claro que este escenario catastrófico no incorpora ninguna subida de tipos. Aunque se ha negado a dar pistas de cuándo piensa encarecer el precio del dinero, Lagarde ha dejado claro que actuará de forma "ágil" para evitar que la inflación se descontrole.

Ante el elevado nivel de incertidumbre y volatilidad en los mercados por la guerra en Irán, el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por no mover ficha por ahora para no perder margen de maniobra.

En su segunda reunión de 2026, el Consejo de Gobierno ha decidido este jueves dejar sin cambios los tipos de interés en el 2% por sexta vez consecutiva, pese a que la extensión del conflicto al Golfo ya ha disparado los precios del gas y de los carburantes. El acuerdo se ha adoptado por "unanimidad".

"Partimos de una buena posición y estamos bien preparados para demostrar nuestra capacidad de aplicar nuestra estrategia y actuar de forma ágil para hacer lo que sea necesario", ha explicado Lagarde en rueda de prensa al término de la reunión.

"Estamos decididos a garantizar que la inflación se estabilice en torno al 2% a medio plazo”, insiste la presidenta.

De cara al futuro, el BCE mantendrá su estrategia de decidir sobre los tipos reunión a reunión, basándose en los últimos datos disponibles. "El Consejo de Gobierno no se compromete de antemano con ninguna senda concreta de tipos", ha zanjado Lagarde.

Incluso en su escenario central, los expertos de Fráncfort han revisado con fuerza al alza sus previsiones de inflación: hasta el 2,6% en 2026 (siete décimas más que en diciembre), en el 2,0% en 2027 y en el 2,1% en 2028.

En paralelo, el BCE empeora sus previsiones de crecimiento hasta el 0,9% en 2026 (tres décimas menos), el 1,3% en 2027 y el 1,4 % en 2028.

Este escenario central sí incluye las subidas de tipos que el mercado ya descuenta: dos incrementos de un cuarto de punto cada uno, con el primero previsto para junio.