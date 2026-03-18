La Fed mantiene los tipos en el 3,75% a la espera de que los efectos de la guerra de Irán se noten en la inflación

La economía de EE.UU. creció un 2,1% en 2025, siete décimas menos que en 2024, y el mercado laboral mostró debilidad con destrucción de empleos en febrero.

El mandato de Jerome Powell como presidente de la Fed termina el 15 de mayo y Donald Trump ya ha designado a Kevin Warsh como su posible sucesor.

La decisión se toma en un contexto de incertidumbre por la guerra en Irán, que aún no ha impactado en los datos de inflación estadounidenses.

La Reserva Federal de EE.UU. mantiene los tipos de interés en el rango del 3,5% al 3,75%, sin cambios desde diciembre.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) cumple con el guión previsto por el mercado. La institución monetaria presidida por Jerome Powell mantiene los tipos de interés en el rango de entre el 3,5% y el 3,75%.

De esta manera, conserva los tipos en los mismos niveles que se decidieron en diciembre y que no se tocaron en enero.

Sin embargo, el contexto ha cambiado mucho desde que el Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) se reuniese a finales de enero. La guerra en Irán y sus consecuencias copan el contexto macroeconómico.

De hecho, la reunión de este miércoles ha sido la última en la que las cifras económicas de referencia no reflejan aún el impacto del conflicto. Y también es la penúltima liderada Jerome Powell.

El mandato de Powell como jefe de la Fed termina el 15 de mayo. Por lo que sólo le queda una reunión al frente del ente. Sin embargo, el actual presidente de la Reserva Federal podrá seguir ocupando un sillón como uno de los siete gobernadores de la Fed hasta enero de 2028.

La Fed ya mantuvo los tipos en el rango de entre el 3,5% y el 3,75% en su primera cita de 2026, a finales de enero. Así, la política monetaria de Estados Unidos se mantiene estable desde la última bajada, en diciembre del año pasado.

En aquella reunión, la institución monetaria bajó los tipos de interés por tercer encuentro consecutivo, hasta dejarlos al nivel actual. El útlimo recorte de tipos data de diciembre, cuando fue de 25 puntos básicos —el mismo que en las dos cumbres anteriores—. Con este movimiento, la Fed culminó el giro en la política monetaria iniciado en septiembre de 2025.

Los últimos movimientos

En esa ocasión, las tasas llevaban nueve meses congeladas sin cambios. Los tipos de interés se habían mantenido en el rango de entre el 4,25% y el 4,5% desde la última reunión de 2024, en la que también se optó por recortar.

El ciclo de bajadas iniciado en 2024 llegó después de una oleada de subidas entre 2022 y 2023 que llevó a los tipos a su nivel más alto en más de dos décadas. Las tasas permanecieron más de un año en rangos del 5,5%.

Con todo, la última fase de recortes de la Reserva Federal ha estado marcada —y presionada— por la voluntad pública de Donald Trump de bajar los tipos. Una presión que ha llegado hasta la justicia norteamericana.

El propio presidente de la Fed ha admitido que afronta una investigación criminal en relación con su testimonio ante el Congreso sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central, una obra de unos 2.500 millones de dólares.

Con todo, el juez federal encargado del caso abierto contra Powell anuló el pasado viernes las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia contra él al entender que el procedimiento en su contra es "infundado".

En este contexto, Trump anunció a su candidato para suceder a Powell. Kevin Warsh ha sido el elegido por el mandatario estadounidense, un economista del entorno republicano, crítico con la gestión de Powell y con fama de halcón.

Las referencias

La reunión de este miércoles llega con un contexto macroeconómico definido por datos que aún no computan los efectos de la guerra de Irán. El conflicto en Oriente Próximo ha disparado el precio del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz y los diferentes ataques a plantas gasísticas.

Se espera que este incremento del coste del combustible se traslade a los precios, aunque por el momento ningún indicador refleja este aumento porque no ha habido margen temporal para ello.

El último dato del IPC de Estados Unidos, relativo a febrero, conservó la inflación en el país norteamericano en el 2,4%, el mismo registro que en el primer mes del año. El dato fue una décima mejor que lo esperado por los analistas.

En cuanto al PIB, el último balance deja un sabor algo más amargo. La economía estadounidense creció un 2,1% en 2025 -el primer año del segundo mandato de Trump-, siete décimas menos que en 2024. Además, en el cuarto trimestre del año pasado la tasa se situó en el 0,7%, frente al 4,4% registrado entre julio y septiembre.

El otro signo de debilidad es el mercado laboral, que ya venía dando signos de retroceso. En febrero se destruyeron 92.000 empleos en Estados Unidos y la tasa de paro subió hasta el 4,4%. Los analistas preveían que se creasen 50.000 puestos de trabajo.