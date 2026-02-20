Lagarde zanja los rumores sobre su marcha anticipada al afirmar que seguirá al frente del BCE hasta completar su mandato

Expertos consideran que una salida anticipada de Lagarde no tendría un impacto inmediato en la política monetaria de la eurozona.

La presidenta del BCE subraya su compromiso con la estabilidad financiera, la protección del euro y la independencia de la institución.

Lagarde descarta una salida anticipada, pese a rumores sobre un relevo pactado entre Francia y Alemania para evitar candidatos de extrema derecha.

Christine Lagarde afirma que su intención es completar su mandato como presidenta del BCE hasta octubre de 2027.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha señalado que su "escenario base" pasa por completar su mandato de ocho años al frente de la institución, que concluirá en octubre de 2027, según ha señalado la francesa a The Wall Street Journal.

La banquera central ha realizado estas declaraciones después de que Financial Times informara de que estudia adelantar su salida de la entidad para facilitar que los actuales líderes de Francia y Alemania pacten un relevo.

"Cuando miro hacia atrás a todos estos años, creo que hemos logrado mucho, que yo he logrado mucho", apunta Lagarde. "Necesitamos consolidar y asegurarnos de que esto sea realmente sólido y fiable. Así que mi escenario base es que esto durará hasta el final de mi mandato", añade.

Asimismo, la exdirectora gerente del FMI considera su misión la estabilidad financiera y de precios, así como "proteger el euro, asegurándose de que sea sólido, fuerte y apto para el futuro de Europa".

Por otro lado, Lagarde reconoce que el Foro Económico Mundial, con cuya presidencia y una salida prematura del BCE ya fue relacionada anteriormente, es "una de las muchas opciones" que está considerando una vez que deje el banco central.

Cuestionada sobre si una salida anticipada para que los gobiernos puedan planificar su sucesión podría cuestionar la independencia política del BCE, Lagarde subraya que "el BCE es una institución muy respetada y creíble, y espero haber participado en ello".

Según Andrew Kenningham, economista jefe para Europa de Capital Economics, las sugerencias de que Christine Lagarde podría dejar el BCE antes de que finalice su mandato no tienen implicaciones inmediatas para la política monetaria.

Sin embargo, señala que la historia demuestra que los políticos europeos (al igual que los de otros países) se ven tentados a flexibilizar las normas para asegurarse de que su candidato preferido esté al frente del banco central.

"Esto socava la imagen del BCE como uno de los bancos centrales más independientes del mundo", advertía el economista ante la información de FT.

El medio, tal y como recoge Europa Press, destacaba el interés del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en pactar un sucesor de Lagarde con el canciller alemán, Friedrich Merz, para evitar la potencial influencia de un candidato de extrema derecha si esta opción se impusiera en las presidenciales francesas de la primavera de 2027.

A este respecto, el experto sostiene que, aparte de la escasa influencia inmediata que tendría la salida prematura de Lagarde sobre la política monetaria de la eurozona, ni siquiera un hipotético Gobierno de Rassemblement National, el partido de extrema derecha francés, podría forzar el nombramiento de un candidato que rompiera la ortodoxia.

Por ello, considera que las preocupaciones expresadas en Francia sobre la influencia del RN en las políticas del BCE "parecen exageradas, por no decir un poco paranoicas".

"En resumen, si bien el momento de la salida de Lagarde no influirá en la política monetaria, no es positivo que los políticos intenten orquestar una salida anticipada, y solo corren el riesgo de aumentar las tensiones políticas sobre el eventual proceso de elección de su sucesor", concluye.