Los mercados borran una bajada de tipos de la Fed y el BCE por la tregua comercial y la resistencia de la inflación

La tregua comercial alcanzada por Estados Unidos y China ha dado un vuelco a las expectativas que el mercado tiene sobre la política monetaria. La paz arancelaria ha borrado una posible bajada de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE). De esta forma, esperan sólo dos recortes de las tasas de referencia antes de que termine el año.

Durante el último episodio de volatilidad e incertidumbre, vivido a consecuencia de la imposición de aranceles recíprocos por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mercado llegó a descontar que la Fed bajaría los tipos de interés en cinco ocasiones -en movimientos de 25 puntos básicos- en 2025.

Ahora, según datos de LSEG, los inversores esperan que la Fed reduzca el precio del dinero sólo en dos ocasiones. Anticipan, además, que la institución presida por Jerome Powell retomará las bajadas en septiembre y no en junio, como preveían hace sólo unos días.

Nathan Howard Reuters Washington (Estados Unidos) Powell alerta del impacto de los aranceles en la economía de EEUU y Trump le responde exigiendo una bajada de tipos

Si se cumple el escenario descontado por el mercado, la Fed volverá a mantener los tipos de interés en las reuniones que celebrará en junio (los días 17 y 18) y en julio (los días 29 y 30). Es decir, extenderá la pausa dos encuentros más.

En su última cita, celebrada la semana pasada, el banco central estadounidense mantuvo las tasas de referencia en el rango de entre el 4,25% y el 4,5%, un nivel al que llegaron el pasado diciembre tras un recorte conjunto de 100 puntos básicos ejecutado en tres movimientos, uno de 50 puntos básicos y dos de 25.

Para los analistas de Flossbach von Storch las razones de la pausa de la Fed “son claras”. Si se analizan los datos, “sigue sin haber una necesidad de bajar los tipos oficiales”. Se fijan, especialmente, en la inflación subyacente.

Medida por el Índice de Gasto en Consumo Personal, la inflación subyacente se mantuvo en marzo en el 2,6%. Es decir, se situó por encima del 2%, el objetivo marcado por la Fed, por cuadragésimo noveno mes consecutivo. Al mismo tiempo, el mercado laboral estadounidense se mantiene robusto, con una tasa de desempleo que se situó recientemente en el 4,2%.

Tal y como explican desde Crédit Mutuel Asset Management, “la Reserva Federal no actuará de forma preventiva, sino más bien reactiva”. Creen que sólo bajará los tipos “si se produce un fuerte descenso de la actividad”. Pero las previsiones sobre la evolución de la economía estadounidense han mejorado tras el acuerdo comercial alcanzado con Reino Unido y, sobre todo, después de la tregua arancelaria a la que se ha llegado con China.

En este contexto, más benigno en lo que a crecimiento se refiere, los expertos de AXA IM han retrasado su previsión sobre la política monetaria estadounidense. Ahora creen que la Fed reanudará los recortes en septiembre y que los tipos terminarán en el 3,75% este ejercicio.

Creen que “los riesgos a la baja para la actividad probablemente se materialicen en la segunda mitad de 2025 y resulten más persistentes que los efectos inflacionarios derivados de los shocks de precios por aranceles”. Por tanto, esperan que “la economía requiera un alivio monetario a partir del verano”.

Los analistas de Goldman Sachs también han cambiado sus previsiones. Han pasado de pronosticar tres recortes de tipos en Estados Unidos a sólo uno. No llegará, según consideran, hasta diciembre.

Ronald Temple, estratega jefe de mercados de Lazard, va un paso más allá: no espera que el banco central estadounidense recorte los tipos de interés durante 2025. También lo estima así Pablo Duarte, analista sénior del Flossbach von Storch Research Institute.

“Con un mercado laboral fuerte y con una inflación que no merma”, cree que la Fed no tocará el precio del dinero antes de 2026 salvo si Estados Unidos termina sufriendo una recesión. Si no se produce, “la presión inflacionista será aún más alta debido a los aranceles”, por lo que “lo más correcto sería mantener los tipos o, incluso, subirlos”. “La probabilidad de que bajen es muy bajita”, añade.

Dos bajadas más del BCE

La calma arancelaria también ha modificado las previsiones que el mercado tenía sobre la senda que seguirán los tipos de interés en la eurozona. Los inversores esperan ahora que el BCE reduzca dos veces más los tipos de interés y no tres, como se descontaba antes del acercamiento entre Estados Unidos y China.

En el cambio de las previsiones del mercado también han influido las declaraciones que Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, hizo hace unos días. La economista alemana señaló hace unos días que los tipos de interés se deberían mantener en los niveles actuales porque la inflación corre el riesgo de mantenerse por encima del 2%.

La institución presidida por Christine Lagarde celebrará cuatro reuniones más antes de que termine el año: en junio, julio, septiembre y diciembre. El mercado da por hecho que el BCE volverá a recortar el precio del dinero el próximo mes, pero luego anticipa una pausa que podría extenderse hasta el último encuentro del ejercicio.

Por ahora, el guardián del euro ha reducido las tasas de referencia en siete ocasiones, seis de ellas de forma consecutiva. Tras estos descensos, de 175 puntos en total, la facilidad de depósito -la referencia para los mercados al guiar la política monetaria- se encuentra en el 2,25%. Si se cumple la previsión del mercado, se situaría en el 1,75% antes de que arranque 2026.