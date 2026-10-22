Juanma Moreno antes de la sesión de control en el Parlamento andaluz. Europa Press

Andalucía destinará 17.000 M a la sanidad pública y otros 1.000 a vivienda de un Presupuesto récord de 54.716

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LO ESENCIAL Las claves El Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2027 alcanzará la cifra récord de 54.716 millones de euros, un 6% más que el año anterior. La sanidad pública absorbe un tercio de las cuentas públicas con casi 17.037 millones de euros, lo que supone un incremento de 939 millones respecto a este año. Dos de cada tres euros se destinarán a políticas sociales (35.246 millones), destacando 11.889 millones para Educación y 3.308 millones para Dependencia. La consejería de Vivienda contará con una partida de 1.000 millones de euros e incluirá más de 25 millones para financiar costes de urbanización y movilizar suelo. Preguntas ¿Por qué la Junta de Andalucía destina 17.037 millones a la sanidad pública en el presupuesto 2027? La Junta lo justifica como respuesta al aumento de gasto social y para reforzar servicios sanitarios tras años de crecimiento presupuestario desde 2018. Moreno dijo que es un 72% más que el último presupuesto socialista y 939 millones más que este año, que lo sitúa como la mayor partida autonómica. ¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos que la sanidad reciba casi un tercio del presupuesto andaluz? Lo ya ocurrido: la partida sanitaria es la mayor del presupuesto y puede financiar más personal, equipos y centros. Lo que podría ocurrir: si la ejecución acompaña, podría mejorar tiempos de espera y atención primaria; si no, el gasto adicional no garantizará mejoras perceptibles. ¿Cómo afecta a los jóvenes la partida de 1.000 millones para Vivienda en el presupuesto 2027? El Ejecutivo plantea medidas para apoyar la adquisición de vivienda por jóvenes y movilizar suelo con 25 millones para urbanización; la dotación ofrece recursos pero su impacto dependerá de programas concretos y de si se prioriza vivienda asequible para jóvenes. ¿Qué hay detrás de la afirmación de Moreno de que Andalucía gasta “más que ninguna comunidad” en sanidad? Moreno compara el volumen absoluto con otras comunidades cercanas en población, y dijo que la cifra sanitaria andaluza equivale prácticamente al presupuesto total del País Vasco; esa comparación destaca el incremento desde 2018, cuando las cuentas andaluzas subieron un 57,4%. ¿Qué reproches le hacen a Moreno por su política de vivienda durante la sesión de control? Antonio Maíllo y Por Andalucía acusan al presidente de favorecer a los fondos, no proteger inquilinos ni vulnerables y recurrir los decretos de la Generalitat; anunciaron movilizaciones como respuesta y denunciaron falta de zonas tensionadas en Andalucía.

El Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2027 ascenderá a 54.716 millones de euros, un 6% más que este año, según ha anunciado el presidente Juanma Moreno.

Del total del dinero disponible en la envolvente, ha explicado el presidente en el Parlamento, 35.246 millones irán destinados políticas sociales. "Dos de cada tres euros van a políticas sociales. Un 70% más de recursos públicos que en el último año de gobierno socialista", ha recalcado.

La partida de más volumen corresponde a la sanidad pública, "con casi 17.037 millones de euros". Un tercio del total. Ha explicado Moreno que es un 72% más que en el último presupuesto socialista y 939 millones más que este año.

"Es más dinero que en ninguna comunidad autónoma, incluso las que están más cerca de Andalucía en número de habitantes como Cataluña", ha dicho el presidente andaluz.

Lo que destina Andalucía a su sanidad pública es prácticamente tanto como todo el presupuesto de la comunidad autónoma del País Vasco, para todos sus departamentos.

En Educación, el presupuesto andaluz prevé 11.889 millones, "el doble que invertían los progresistas y amigos de izquierdas", ha dicho Moreno. Es el 21% del dinero de la Junta para el año próximo.

En Dependencia, según el líder del PP andaluz, la partida llegará 3.308 millones, "con lo que vamos a triplicar el presupuesto respecto al 2018".

"Todo es parte del esfuerzo y sacrificio de los andaluces, nadie nos regala nada, no somos pedigüeños, somos andaluces de primera".

Las cuentas de la Junta de Andalucía han aumentado desde 2018 en un 57,4%, casi 20.000 millones más que el último año socialista según las cifras adelantadas en el Parlamento.

El Ejecutivo presentará las cuentas para el año próximo en la Cámara andaluza para su debate y aprobación la próxima semana.

Vivienda

En la sesión de control celebrado hoy, Moreno ha tenido además un debate sobre vivienda.

Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía, interpeló al presidente sobre el problema de la vivienda, afeándole el recurso anunciado en el TC contra los 'decretos Maricarmen' y que no haya ninguna zona tensionada en Andalucía.

"Su política provoca sufrimiento (...) Le acuso de falta de humanidad", le ha acusado el dirigente de IU.

Y ha insistido en que las políticas del PP son responsables de no proteger a los inquilinos y colectivos más vulnerables y tampoco a los pequeños propietarios, para favorecer a los fondos.

"Por eso vamos a ir a la huelga general", ha proclamado.

Moreno destacó que la consejería de Vivienda tendrá un presupuesto para el año próximo de 1.000 millones de euros.

Las cuentas públicas incluirán también más de 25 millones de euros para colaborar con los costes de urbanización, en un intento de movilizar más suelo y mejorar la oferta.

El presidente ha expuesto en el Parlamento medidas aprobadas por su gobierno para apoyar la adquisición de vivienda por parte de jóvenes.

Y ha reprochado a la izquierda que no asuma su responsabilidad tras ocho años en el Gobierno "que han convertido a la vivienda en el primer problema de los españoles".

Moreno ha recordado los 270.000 desahucios desde 2018, y ha destacado que con Pedro Sánchez han salido del mercado de alquiler 400.000 viviendas, más de 7.000 como efecto inmediato de los últimos decretos.

"Nadie ha hecho más daño ni ha generado más sufrimiento que un gobierno indolente con el problema, y de eso su formación política es cómplice", ha respondido a las acusaciones de Maíllo.