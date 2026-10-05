Hacienda vuelve a retrasar 'Verifactu' y pospone su implantación para empresas y autónomos hasta 2028

Las exigencias de integridad, trazabilidad, conservación e inalterabilidad de los sistemas de facturación se mantendrán sustancialmente.

El aplazamiento sincroniza Verifactu con la obligatoriedad de la factura electrónica para contribuyentes con facturación anual inferior a 8 millones.

Hacienda retrasa hasta octubre de 2028 la entrada en vigor de Verifactu para empresas y autónomos.

La Agencia Tributaria ha decidido retrasar la entrada en vigor de 'Verifactu' hasta octubre de 2028, cuando también comenzará a aplicarse la factura electrónica a todos los contribuyentes obligados. Así consta en una nota informativa publicada por el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno ya había aplazado un año la puesta en marcha de este sistema, que busca digitalizar la facturación de empresas y autónomos.

Hasta ahora, estaba previsto que fuera obligatorio desde el 1 de enero de 2027 para las empresas que declaran el Impuesto sobre Sociedades y desde el 1 de julio de 2027 para el resto de empresas y autónomos.

Sin embargo, Hacienda ha decidido volver a retrasar su aplicación para hacer coincidir el calendario de 'Verifactu' con el de la factura electrónica para pymes y autónomos.

El objetivo es que ambos sistemas avancen de forma coordinada tanto en sus normas como en su funcionamiento técnico.

Se ha procedido, por tanto, al aplazamiento de las obligaciones pendientes de aplicación del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, --que incluye el reglamento de Verifactu-- hasta octubre de 2028, para hacerlas coincidir con la obligatoriedad de la factura electrónica para empresarios y profesionales cuya facturación anual no supere los 8 millones de euros.

Según apunta Hacienda, una vez aprobada dicha alineación de los calendarios de implantación, se abordará una modificación centrada en conseguir la convergencia de los ámbitos de aplicación y ciertos aspectos técnicos de la normativa vigente teniendo en cuenta los futuros requisitos de reporte digital derivados de la directiva europea ViDA (VAT in the Digital Age o IVA en la Era Digital).

En todo caso, las exigencias establecidas en el reglamento de 'Verifactu' en materia de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, así como las restantes garantías técnicas del sistema, se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes a los previstos en su desarrollo normativo actual.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha recordado a través de un comunicado que presentó en junio de este año una propuesta de hoja de ruta para la transición de la factura electrónica - Verifactu - SII y la Directiva VIDA, propuesta elaborada por el grupo de expertos en impuestos indirectos que se presentó tanto a los medios de comunicación como a todos los grupos políticos con representación parlamentaria.

"Esta acción de Aedaf derivó en que se debatiera una propuesta de modificación en el Senado, lo que ha propiciado la decisión de la Agencia Tributaria", ha recordado la Asociación.

Según fuentes de Aedaf, el objetivo que perseguía la Asociación con su propuesta de hoja de ruta era buscar una transición ordenada hacia un modelo armonizado que redujera costes, evitara duplicidades y reforzara la eficiencia del sistema tributario, objetivo que se ha conseguido.

"Esta coordinación permitirá, además, alinear progresivamente el sistema español con el modelo de información digital que será obligatorio en el ámbito de la Unión Europea a partir de 2030 y que hasta ahora no estaba siendo suficientemente contemplado, evitando así sucesivas adaptaciones de los sistemas de facturación en un periodo muy reducido de tiempo", ha destacado la asociación.