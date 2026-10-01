España espera un aumento de la producción de aceite de oliva del 23% hasta 1,6 millones de toneladas

El aforo refleja descensos productivos en Cataluña, Aragón, Baleares, Madrid, Murcia y Navarra, pese al crecimiento en las principales regiones productoras.

Las condiciones climáticas favorables en primavera han favorecido la floración y el cuajado del fruto, aunque preocupa la falta de lluvias en otoño.

Andalucía lidera el aumento con una estimación de 1.261.200 toneladas, lo que supone el 79% de la producción nacional.

España prevé aumentar la producción de aceite de oliva un 23% en la campaña 2026/2027, alcanzando 1,6 millones de toneladas.

España producirá un 23 % más de aceite de oliva esta campaña según las primeras estimaciones que cifran la cosecha en 1.602.596 toneladas. La cifra nacional sale de los aforos comunicados por las comunidades autónomas.

La campaña de aceite de oliva 2026/2027 arranca este jueves con una previsión de producción media-alta, según ha detallado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Aunque en la comercialización se parte de una situación de existencias justas, con alrededor de 370.000 toneladas de enlace, por el buen ritmo de salidas en la campaña recién finalizada.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha presentado estas cifras en rueda de prensa en Jaén. Allí ha destacado que "esta primera previsión responde a las condiciones climáticas de la campaña”.

“Nos proporciona una garantía de abastecimiento y estabilidad del mercado nacional y de nuestras exportaciones", ha destacado.

Según un comunicado del Ministerio, las condiciones climatológicas de la primavera pasada, en las principales zonas olivareras, con temperaturas suaves y precipitaciones abundantes, permitieron una buena floración y cuajado del fruto, lo que se ha visto reflejado en los datos aforados.

Estimaciones iniciales

El sector productor ha expresado su preocupación por la ausencia de lluvias en el inicio del otoño, con un fuerte estrés hídrico en los secanos. Si no hay agua pronto la cosecha en los secanos se arruinará.

Planas admite que estos primeros datos de aforo tienen carácter preliminar y podrán ser ajustados más adelante.

La climatología de las próximas semanas, junto con la evolución de la aceituna tras las elevadas temperaturas estivales, que han afectado fundamentalmente a los olivares de secano, marcarán el rendimiento en aceite y, por lo tanto, la producción final que pueda alcanzarse.

Esta circunstancia ya ocurrió en la campaña recién finalizada, en la que la producción real (1,298 millones de toneladas) estuvo sensiblemente por debajo de la estimada en los aforos (1,371).

Los datos del aforo tienen impacto directo en el mercado y el precio, pues son la aproximación más seria de la que disponen los operadores para calcular expectativas y próximos movimientos.

Por comunidades

Por territorios, en la principal comunidad productora, Andalucía se estima un importante incremento del 29 %, con un total de 1.261.200 toneladas. Esta cantidad supondría el 79 % del total nacional.

Jaén, la provincia de mayor producción, puede alcanzar una producción de 575.000 toneladas, el 36 % de España.

En Castilla-La Mancha, segunda comunidad en términos productivos, la estimación se sitúa en 152.000 toneladas, un 10 % superior a la campaña pasada. En la tercera comunidad productora, Extremadura, se prevé un crecimiento del 24 %, para un total de 97.300 toneladas.

Por el contrario, el aforo refleja un descenso productivo en las comunidades de Cataluña, Aragón, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Navarra.