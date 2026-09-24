Andalucía abre su octava rebaja fiscal con una nueva bajada de Transmisiones en la compra de vivienda

La Junta de Andalucía continuará bajando el ITP hasta el 6% a final de legislatura y reforzará medidas para atraer inversión y crear empleo.

El tipo súper reducido del 3,5% se amplía a viviendas de hasta 200.000 euros para jóvenes, víctimas de violencia de género, terrorismo y residentes en áreas despobladas.

El límite para aplicar tipos reducidos del ITP sube de 150.000 a 200.000 euros, beneficiando a cerca de 147.000 familias.

Andalucía reducirá el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 7% al 6,75% para la compra de vivienda en 2027.

Los Presupuestos andaluces de 2027 incluirán una rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en la compra de vivienda del 7 al 6,75%. El límite para acogerse a los tipos reducidos pasa de 150.000 a 200.000 euros.

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España ha avanzado este jueves en el Parlamento que la medida afectará a casi 147.000 familias andaluzas.

Con este anuncio se abre el paquete de rebajas fiscales que incluirán los Presupuestos de la Junta de Andalucía en 2027. El octavo desde que Gobierna Juanma Moreno.

Ya en 2021 el Gobierno andaluz acometió una primera rebaja en el ITP al pasar del 10%, 9% y 8% a un único tipo lineal del 7%.

Ahora el tipo general pasa del 7 al 6,75%, con el compromiso de reducirlo cada año un cuarto de punto para acabar la legislatura en el 6%.

Se podrán beneficiar los andaluces que compren una vivienda usada (las nuevas pagan IVA). También quienes adquieran una vivienda por hasta 150.000 euros se podrán aplicar el tipo reducido del 6%.

También se aumenta hasta los 200.000 euros por vivienda el límite súper reducido del 3,5% para colectivos con dificultades de acceso a la vivienda.

Esta figura beneficia a menores de 35 años, víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo y residentes en municipios con riesgo de despoblación.

En el caso de personas con discapacidad y familias numerosas, el límite en el precio de la vivienda para el tipo súper reducido será de 300.000 euros.

Compromiso de legislatura

El alivio de la presión fiscal fue uno de los capítulos fundamentales del acuerdo entre PP y Vox para que Juanma Moreno lograse los apoyos necesarios para la investidura.

Tras este primer anuncio realizado por Carolina España vendrán más, hasta la aprobación de los Presupuestos en diciembre.

Y no por el pacto PP-Vox. Desde los primeros presupuestos con el PP, prácticamente todos los años ha habido rebajas fiscales, de mayor o menor calado.

Inversión y estabilidad

En comisión parlamentaria, Carolina España ha adelantado que las prioridades de esta nueva legislatura se centrarán en “seguir haciendo de Andalucía un territorio cada vez más atractivo para invertir, crecer y crear empleo".

Para ello se reforzará la Unidad Aceleradora de Proyectos, se reducirán tiempos administrativos y se acompañará a los inversores durante la tramitación de sus proyectos.

La nueva legislatura estará marcada también por el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la gestión responsable de los recursos públicos, "gracias a una mayoría de estabilidad en el Gobierno".

La consejera de Economía ha resaltado el compromiso de su departamento para seguir reforzando la planificación, el control y la evaluación del gasto, "para garantizar que cada euro público se traduzca en los mejores resultados para los ciudadanos".

En esta línea, los fondos europeos serán también una palanca para acelerar la transformación económica de Andalucía, orientando los recursos hacia proyectos capaces de generar inversión y valor añadido y reforzando los instrumentos financieros para movilizar capital privado.

Junto a ello, la Consejería mantendrá como una de sus prioridades la defensa de los intereses de Andalucía en materia de financiación autonómica, reclamando un sistema que garantice la suficiencia de los recursos y la igualdad entre los ciudadanos.

"La nueva legislatura se plantea así desde la estabilidad, la responsabilidad en la gestión y la ambición de seguir aumentando la capacidad de Andalucía para crecer, atraer inversión y generar oportunidades", ha resumido.