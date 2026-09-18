El campo vuelve a sacar los tractores a la calle por la subida del 48% del gasóleo: llenar el depósito cuesta ya 422 €

Las organizaciones piden medidas como la aplicación inmediata de ayudas, mayor compensación del IVA y la inclusión del sobrecoste en la orden de módulos del IRPF.

El sobrecoste del gasóleo para el sector agrícola ya supera los 200 millones de euros, afectando la rentabilidad y llevando a muchos agricultores a considerar reducir la superficie de siembra.

Asaja, Upa y Coag han convocado nuevas movilizaciones para exigir la prórroga de la ayuda al gasóleo agrícola, que finaliza el 30 de septiembre, y denunciar la falta de soluciones.

El precio del gasóleo agrícola ha subido un 48% en un año, alcanzando los 1,649 euros por litro, lo que eleva el coste de llenar un depósito de tractor a 422 euros.

El precio del gasóleo agrícola alcanzó el pasado 7 de septiembre 1,649 euros el litro. Un 48% más que hace un año. Una situación que ha llevado a Asaja, Upa y Coag a anunciar que este otoño vuelven a sacar los tractores a la calle.

Las organizaciones preparan una movilización urgente. No hay margen. El próximo día 30 termina la ayuda a la compra de gasóleo agrícola actualmente vigente. Y no hay noticias de una prórroga ni alternativa.

“Desde el inicio de la guerra en Irán, y con especial intensidad en los últimos meses, la subida de combustibles y fertilizantes ha disparado los costes de producción hundido la rentabilidad de agricultores y ganaderos de todos los territorios y sectores”, aseguran.

En 2024 el campo español ya se levantó en armas por la subida del precio de los insumos (combustible, energía, fertilizantes, mano de obra ...) con semanas de protestas, cortes de carreteras y movilizaciones que tuvieron impacto nacional.

Desde entonces la situación ha ido a peor sin que hayan encontrado alivio a la crisis de rentabilidad vía precio.

Para los fertilizantes el Gobierno anunció dos lotes de medidas con casi 700 millones de euros que ya se han comenzado a abonar.

Las cuentas del gasóleo

Con el gasóleo, según un informe elaborado por Asaja, la situación es crítica. El sobrecoste por arrancar los tractores para trabajar alcanza ya los 200 millones de euros.

Según datos de esta patronal, el consumo estimado afectado es de 440 millones de litros. Para que cada agricultor pueda echar sus cuentas, Asaja les avanza que va a pagar 9 euros por hectárea más (la cifra puede oscilar según cultivos).

Los técnicos echan mano a las estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura para contar la evolución en los últimos años.

En septiembre de 2023, con un precio ponderado (balanceando el precio en surtidores públicos y el de los restringidos en las cooperativas) era de 1,087. Llenar el depósito del tractor (unos 300 litros) salía por 326 euros.

En el mismo mes de 2024, con un precio de 1,004, la factura bajó hasta 301 euros. Al año siguiente, a 0,95 euros por litro, la cuenta llegó a estar a 285.

Hoy, sacar un tractor de los cocheras, con el combustible a 1,649, le cuesta al agricultor 422 euros.

Asaja ha hecho las cuentas a partir de los informes semanales del Ministerio (precios con impuestos; precio medio ponderado 20% venta al público y 80% venta restringida).

Medidas

Las organizaciones agrarias exigen al ministro Luis Planas una reunión urgente para tratar la prórroga de la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola más allá del 30 de septiembre, al menos durante toda la campaña de otoño-invierno.

Además, piden su aplicación directa en el momento del suministro, para que el agricultor no tenga que adelantar el sobrecoste.

Y el aumento de la compensación del IVA en el régimen especial de agricultura.

Hay un extra: la inclusión del sobrecoste del gasóleo en la orden de módulos del IRPF de 2026, con una reducción específica del 35%, al igual que se aplicaba hace unos años.

Otoño caliente

El hecho de que el gasóleo agrícola toque techo el otoño no es una cuestión menor para los agricultores.

“La subida llega en el peor momento del calendario. A las labores de sementera se suman la vendimia, la recogida del maíz y, en pocas semanas, la campaña de aceituna”, explica Asaja.

La organización señala que muchos agricultores se están planteando reducir la superficie sembrada o recortar labores. “Cada hectárea que se deja de sembrar ahora es producción que faltará en la próxima cosecha y en la cadena alimentaria”.